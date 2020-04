El sueño imposible de Valentino Rossi

Valentino Rossi, en una animada charla con el exfutbolista Chistian Vieri en Instagram, develó cuál es su sueño imposible: "Me gustaría hacer una carrera contra Kevin Schwantz: siempre fue mi piloto favorito. Sería genial enfrentarnos, él con su Suzuki y yo con la Yamaha de 500", aseguró el de Tavullia.

Durante la conversación el piloto italiano señaló que "no sé si he sido el más grande de la historia, digamos que uno de los mejores. Me gusta, tú sabes cómo se siente uno", respondió a Vieri cuando esté le dijo que había sido el "el rey de reyes durante más de 20 años".

Además, insistió sobre su futuro en qué todavía no sabe si seguirá o se retirará: "¿Mi futuro? Me gustaría tener unas pocas carreras para entender cuán competitivo puedo seguir siendo y decidir si quiero seguir en 2021", concluyó Valentino Rossi.

También te puede interesar: Nueva renovación en MotoGP