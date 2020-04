Gonzalo Gobert: "Un Mundial reducido en España evitaría muchos problemas"

El Mundial de MotoGP sigue buscando opciones en un año marcado por el coronavirus, pero mientras el calendario se va a adaptando a una nueva situación marcada por las cancelaciones o aplazamientos de Grandes Premios, el director del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, Gonzalo Gobert, analiza en SUPER la nueva situación del Mundial, del trazado valenciano, de los pilotos de casa, de la vuelta a la actividad en Cheste, de nuevas carreras en València e incluso admite que trabajan desde hace tiempo en un homenaje a Valentino Rossi para cuando decida retirarse, aprovechando que en principio Cheste cierra el calendario cada año.

A continuación, un pequeño avance de la entrevista:



Fecha del GP de la Comunitat Valenciana

El Gran Premio de MotoGP tuvo dos desplazamientos de fecha para hacer hueco a otros grandes premios del Mundial y acabamos el último fin de semana de noviembre y estamos intentando adaptar el calendario. También es lógico y bastante obvio que no tengo claro que el calendario que tenemos ahora sea el definitivo porque lo vamos a ir descubriendo en las próximas semanas. A principios de junio sabremos mejor dónde estamos.



Opción de Mundial reducido en España

Esta posibilidad compete más a Dorna, es una decisión suya y ellos tienen más información que yo, pero visto el panorama, si me hablas de probabilidades, la veo una solución que evita muchos problemas potenciales. Si al final estos grandes premios son sin público y son solo un producto para televisión, realmente, tener cuatro grandes premios en España todos juntos no afecta nada realmente y lo de tener carrera doble, puede ser entretenido para el espectador. Si la gente está confinada, quiere ver deporte y no lo puede ver en directo, por lo menos, lo podrían ver en televisión, sería un premio de consolación.



Vuelta a la actividad y entrenamientos en Cheste

Si fuésemos por tipos de deporte, de los primeros deportes que se podrían abrir son los de motor y el golf porque por definición son deportes con cero contacto (al menos en entrenamientos) y los circuitos son instalaciones deportivas muy grandes. El Ricardo Tormo es la instalación deportiva más grande la Comunitat Valenciana y a nivel privado veo que la recuperación de la actividad puede ser relativamente rápida. Otro tema son las carreras porque hay muchos factores como los de las normas de sanidad de cada país, si se puede volar o no, si se puede accecer o no a un país.



¿Retirada de Valentino Rossi en Cheste en 2020 o 2021?

Siempre hemos pensado que la retirada de un deportista como Valenino Rossi es algo histórico porque es uno de esos deportistas, como Maradona o Michael Jordan, que cuando se retire seguirá siendo un ídolo de masas, y de esos hay pocos. Necesita y merece un homenaje como el que le corresponde a su carrera. Llevamos tiempo hablando de ello en el equipo directivo del circuito y llevamos tiempo pensando muchas ideas y cosas chulas que pondríamos en marcha. Sería una pena que Valentino se retirase en estas condiciones sin poder darle ese homenaje de toda la afición, pero vamos a ser un poquito positivos. El otro día leí que un compañero suyo, un piloto decía que no ve a Valentino retirándose este año sin competir y tiene pinta de que si hay competición, habrá muy poca, con lo que lo alargaría un año más porque tampoco tendrá desgaste ni lesiones. Quiero confiar en que esa va a ser la realidad y vamos a ser positivos y esperar acontecimientos. Ojalá 2021 sea un poquito más normal y si se retira en 2021 le haremos un gran homenaje.