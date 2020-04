Rossi y Márquez competirán de nuevo de forma virtual

Las dos primeras carreras virtuales de la historia de MotoGP con pilotos de la actual parrilla de la categoría reina a los mandos despertaron tal expectación que Dorna, organizadora del Mundial, ya está pensando en la tercera para el 3 de mayo próximo.



Pero ahora quieren rizar el rizo y elevar su apuesta para disputar el primer Gran Premio virtual de la historia, con carrera de MotoGP por supuesto, pero ahora también de Moto2 y Moto3.



Marc Márquez, Álex Márquez, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y otros ilustres de MotoGP, uno por escudería, y dos para el equipo campeón del mundo Honda Repsol, formarán de nuevo sobre el trazado virtual del Circuito de Jerez.



A estos se les sumarán los pilotos de las otras dos categorías que quieran inscribirse y sean aceptados por Dorna, que ha establecido un reglamento para efectuar la selección, hasta la decena de competidores por cilindrada. Así, en Moto2 y Moto3 se seguirá la clasificación del Gran Premio de Catar, que sí que pudo disputarse antes de que la pandemia del coronavirus suspendiera todas las competiciones.



De este modo, y tras la participación de Iker Lecuona en la primera carrera virtual de MotoGP, es muy probable que la nutrida parroquia de pilotos de la Comunitat Valenciana se vea representada en estas dos nuevas carreras. No hay que olvidar los buenos resultados de ellos en Losail, tanto en Moto3, donde Jaume Masià acabó cuarto tras una sanción que le bajó del podio, y Sergio García Dols undécimo, y Albert Arenas del Aspar Team líder, pero sobre todo en Moto2, con Jorge Navarro sexto y el debutante Arón Canet octavo.



Las carreras podrán seguirse en directo a través de DAZN y el canal de Youtube de MotoGP, así como a través de SUPER. En esta ocasión, el Gran Premio Virtual de España, será también solidario, pues ayudará a la organización benéfica oficial de MotoGP, Wheels for Life, apoyando sus esfuerzos en la lucha contra la COVID-19.



La forma de colaborar con esta causa solidaria, así como el listado definitivo de pilotos por categoría, será anunciado en los próximos días por los organizadores.



Pilotos como Albert Arenas y Jorge Martín han compartido ya en sus redes sociales fotografías entrenando para el Gran Premio Virtual de España.





Hey!! Practicando para lo que será mi primera carrera virtual con mis compis de @MotoGP #moto3 el próximo 3 de mayo y será en Jerez!

-

Starting to practice a bit on the new @MotoGPeSport game.We will race in Jerez with my Moto3 mates! Let's go! #AA75 #motogpesport @2WheelsforLife pic.twitter.com/Ogs6NEpOhZ