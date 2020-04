El plan de Valentino Rossi con Jorge Lorenzo para 2021

La relación entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo atraviesa uno de sus mejores momentos. El regreso del mallorquín a Yamaha como probador tras anunciar meses atrás su adiós de Honda y su retirada de MotoGP, ha permitido que ambos trabajen por un mismo objetivo, el éxito de Yamaha cuando vuelva el Mundial.

Ya se pudo ver a Lorenzo en el box de Yamaha dando algunos consejos a Valentino después de haber hecho pruebas con la nueva Yamaha, pero su labor de probador podría ser pasajera, antes de su regreso definitivo al Mundial en 2021. De momento ya había confirmado que correría este año en Montmeló con una wild card, pero ahora es el propio Rossi el que invita a Yamaha a hacer un esfuerzo para poner cinco motos en la parrilla el próximo año y poder darle así una a Lorenzo.

Así lo expresó el de Tavullia en un directo en Instagram con Maverick Viñales. "Creo que Morbidelli no está muy contento, es un gran problema porque Franco el año pasado fue bien, pero Quartararo fue mejor. Pero durante los test de invierno, Franco fue muy rápido, así que creo que dará el máximo para mantener su puesto en el equipo. Así que no sé qué decidirá Lorenzo, tal vez Yamaha tenga que hacer cinco motos en 2021".

Todo dando por hecho su fichaje por el equipo Petronas, después de que Yamaha apostara por Quartararo para tomar su relevo en el equipo oficial.

Además, Valentino sabe por experiencia que Lorenzo puede volver a luchar por ganar carreras pese a sus malos resultados del año pasado en Honda, ya que le recuerda a la situación que él mismo vivió en Ducati. "Creo que Jorge después de los dos años en Ducati y el 2019 con Honda, le pasó un poco como a mí después de 2011 y 2012, dos temporadas muy difíciles con Ducati, donde nunca tuve un buen 'feeling' con la moto y obtuve malos resultados. Y cada vez que intentaba apretar más, me caía. Me caí muchas veces durante esas temporadas y siempre perdía la confianza. Y te dices: 'se acabó, paro, es hora de quedarme en casa'. Pero después de que Jorge se subiera a la M1, ya después del primer día redescubrió esas sensaciones de pilotar nuevamente, empujó, y cuando empujó no se cayó. Así que creo que puede pensar en volver con Yamaha en el futuro, aunque no sé si tiene suficiente motivación".