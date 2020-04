Rossi renuncia al Gran Premio de España virtual

Valentino Rossi se ha caído de la parrilla de pilotos de MotoGP que disputarán el primer Gran Premio de España virtual, que incluirá por primera carreras de Moto2 y Moto3 en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, y que servirá de estreno de la nueva edición del videojuego oficial.

El italiano no disputó la primera carrera virtual en Mugello, pero sí que se enfrentó a Marc Márquez en la segunda celebrada en la pista virtual del Red Bull Ring de Austria.

Sin competiciones reales esta temporada debido a la pandemia del coronavirus y la COVID-19 que ha suspendido también los GGPP de Alemania, Países Bajos y Finlandia, los aficionados tienen que conformarse con estas carreras virtuales que enfrentan a una decena de sus ídolos.

Así, para la cita del próximo domingo 3 de mayo que se podrá seguir a partir de las 15 horas a través de DAZN, el canal oficial de MotoGP en Youtube y SUPER, no estará Valentino Rossi, que ha declinado su participación, debido a las nuevas reglas de competición. Estas establecen que solo podrá correr un piloto por equipo oficial, con la única excepción del campeón, Honda Repsol, que permitirá alinear a los hermanos Márquez.

"Maverick Viñales correrá el próximo Gran Premio virtual, porque en Yamaha teníamos que elegir a un solo piloto, así que dije que era mejor tener a Maverick porque es mucho más competitivo que yo", admitió Rossi en declaraciones a MotoGP. «Los chicos más top como Pecco Bagnaia y Maverick son muy rápidos, pero me lo pasé bien, sobre todo con mi batalla contra Petrucci hasta la última curva", añadió sobre su debut en la cita anterior en Austria, con cañida incluida. "Definitivamente estaba en el límite.Sobrepasé un poco el límite, pero seguimos siendo amigos», bromeó Valentino, que apuesta por Bagnaia para este domingo en Jerez, una carrera en la que estará su hermano, Luca Marini, en la de Moto2.

El italiano reveló que se desenvuelve mejor en videojuegos de coches que, curiosamente, en los de motos. "No soy muy rápido en el juego porque ya soy viejo. Crecí con la Playstation después de que mi madre me regalara una, y llevo jugando desde que era joven. Pero normalmente juego con coches, por eso no soy tan competitivo en el juego de MotoGP", concluyó.