Jorge Navarro y Arón Canet compiten en su primer Gran Premio virtual

El Aspar Team será uno de los protagonistas en el primer gran premio virtual, que se disputará este fin de semana a partir de las 15.00 horas con el circuito de Jerez – Ángel Nieto como escenario. Albert Arenas, en Moto3, y el valenciano Arón Canet, en Moto2, serán los dos representantes del Aspar Team en esta competición.

Las carreras de Moto3 y Moto2 se disputarán a ocho vueltas y tendrán ambas una decena de participantes. En Moto3, Albert Arenas, actual líder del Mundial tras vencer en Catar, tendrá enfrente a rivales como Niccolo Antonelli, Gabri Rodrigo, Dennis Foggia o Raúl Fernández. Por su parte, Aron Canet contará con rivales como el también valenciano Jorge Navarro, Lorenzo Baldassarri, Jake Dixon o Jorge Martín. En MotoGP, los hermanos Marc y Álex Márquez se medirán, entre otros, a Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, aunque no a Valentino Rossi, que renunció en favor de su compañero de Yamaha.

El Gran Premio de España virtual se podrá seguir este domingo 3 de mayo a partir de las 15 horas a través de la web de motogp.com, de las plataformas de redes sociales de MotoGP, así como en los canales de esport.motogp.com, y en la web de SUPER. Además, los diferentes canales televisivos de MotoGP también ofrecerán el programa completo en cada uno de sus países, como DAZN en España.

MotoGP y su asociación benéfica oficial, Two Wheels for Life, han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos. En concreto, la campaña, que ya está en marcha, destinará los fondos recaudados a través del Gran Premio Virtual de España para tratar de parar la expansión de la Covid-19 en África. Todo aquel que quiera hacer un donativo, puede hacerlo en la página web de la organización benéfica: https://donate.twowheelsforlife.org/public/.

"Esta es una gran iniciativa de Dorna, ya que no podemos ir a las carreras ni competir en persona, qué mejor que retarnos con nuestros rivales a través del videojuego", comentó Arón Canet en declaraciones facilitadas por el Aspar Team. "Este domingo voy a dar el máximo en el GP virtual para finalizar lo más adelante posible. Después de la carrera de Qatar, esta será mi segunda carrera en Moto2, aunque de una forma diferente. Es una lástima no poder competir delante de nuestra afición, pero intentaremos dar un gran espectáculo en el primer GP virtual".

Albert Arenas, su compañero de equipo y líder de Moto3, señaló por su parte: "Llevamos unos días preparándonos con el nuevo videojuego de MotoGP 2020 y tengo ganas de empezar la carrera, la primera online junto con algunos compañeros de Moto3. Se empiezan a notar esos nervios que tenemos en las carreras. No es lo mismo, pero está bien poder volver a competir con ellos y sentir esa sensación de competitividad, de prepararse para una carrera. No dudéis en conectaros para disfrutar de esta carrera, seguro que pasamos un buen rato. No tendremos GP de España real, pero lo tendremos virtual, porque la carrera será en Jerez. Quiero aprovechar para mandar mucho ánimo a todos en esta complicada etapa".