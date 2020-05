Debut virtual para Sergio García Dols: "Nunca he jugado mucho a la videoconsola"

El Mundial virtual de motociclismo regresa este fin de semana con el GP de España y tres carreras (una por categoría) por primera vez desde que paró la competición. Una oportunidad para ver también a los pilotos de Moto2 y de Moto3, entre los que estará el valenciano del Team Estrella Galicia 0,0 Sergio García Dols , quien ya pudo disfrutar de un Gran Premio real en el debut en Losail (Catar).

Así, en sustitución del Gran Premio de España que debía celebrarse este fin de semana en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, el domingo tomará forma el primer «Gran Premio de España Virtual» en el mismo e icónico escenario, donde se han convocado por primera vez las tres categorías del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Sergio García Dols será el representante del Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 en esta ocasión, formando parte de una selección de 10 pilotos de Moto3.

El piloto castellonense inició la temporada real en Catar luchando por la cabeza de carrera junto a los pilotos más rápidos, una situación en la que podría verse de nuevo este fin de semana en las pantallas de los dispositivos de millones de seguidores de todo el mundo.

El primer Gran Premio de España Virtual contará al mismo tiempo con un fin benéfico a través de la asociación Two Wheels for Life, que actualmente se encuentra combatiendo el COVID-19 en África.

Sergio García Dols admite que no es un experto en videojuegos no consolas, pero está preparándose para dar la talla en su estreno en el este Mundial virtual en Moto3.

"Creo que es una gran idea para los pilotos organizar una carrera de MotoGP virtual con las tres categorías y especialmente para los fans, que llevan mucho tiempo sin disfrutar de las carreras. Nunca he jugado mucho con la videoconsola, pero me he estado preparando estos días con el fin de ser competitivo en la carrera virtual. Estoy deseando participar porque, aunque no podemos disfrutar en vivo en los circuitos, sí podemos tener un fin de semana de carreras en un ambiente distinto. Espero que los fans disfruten tanto como lo vamos a hacer nosotros mismos"

