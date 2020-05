Viñales, Balassarri y Rodrigo ganan el GP de España virtual

Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), en MotoGP; el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex/FlexBox HP40), en Moto2; y el argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kömmerling Gresini), en Moto3; ganaron este domingo el Gran Premio de España virtual, disputado en una recreación del Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el nuevo videojuego MotoGP 2020.

Maverick Viñales (Yamaha) se impuso en la categoría reina, disputada a 13 vueltas, al superar a su compatriota Álex Márquez (Repsol Honda), segundo a 2.364 segundos, y al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), tercero a 5.452.

El también español Marc Márquez (Repsol Honda) firmó la cuarta plaza a 18.329, justo por delante de su compatriota Álex Rins (Suzuki), cuarto ya a 20.102.

Por otra parte, el valenciano Iker Lecuona, que disputó la primera carrera virtual en Mugello, acabó con su KTM en la novena posición con un tiempo de 01.34.798.

El italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex/FlexBox HP40) dominó con claridad a sus rivales en la primera carrera virtual de Moto2, en la que acabó por delante del británico Jake Dixon (Kalex/Petronas Sprinta Racing) y el neerlandés Bo Bendsneyder (NTS RW Racing GP).

El valenciano Arón Canet (ASPAR Team), por su parte, tras acabar en la séptima posición señaló que "la carrera ha sido bastante complicada. He empezado bien, pero en la segunda curva ya he tenido un pequeño percance con Jorge Martín y los dos nos hemos ido al suelo. Después creo que he podido colocarme tercero o cuarto y otro percance, esta vez con Bo Bendsneyder, ha hecho que me volviera a caer. Eran ocho vueltas, todavía teníamos un poco de margen para recuperar, pero cuando he conseguido volver a situarme sexto y Jorge Navarro era quinto, hemos tenido otro incidente y me he ido a la grava. He acabado sexto, aunque por una penalización he sido séptimo, hemos mejorado por una posición el resultado de Qatar", señaló.

El piloto de la Pobla de Vallbona, Jorge Navarro, terminó su primera participación en un Gran Premio Virtual en la novena plaza.

En Moto3 se impuso el argentino Gabriel Rodrigo (Honda), del equipo 'Kömmerling Gresini', que, tras 8 vueltas, cruzó la línea de meta con 4.347 segundos de margen sobre el segundo clasificado, el español Albert Arenas (Honda/ SIC58 Squadra Corse) de ASPAR Team.

El podio lo completó otro español, Raúl Fernandez (Red Bull KTM Ajo), tercero a 5.462 y al que Rodrigo superó en un controvertido adelantamiento. Por detrás acabaron el turco Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech) y el italiano Tony Arbolino (Honda/Rivacold Snipers Team).

El valenciano Sergio García Dols (Team Estrella Galicia 0,0 Moto3) ha mantenido la 6ª plaza durante la mayor parte de la carrera, con un intenso intercambio de posiciones con su rival Tony Arbolino, pero se ha visto perjudicado por una penalización y ha terminado la prueba en la 8ª plaza.

«A pesar de no jugar a menudo a videojuegos, ha sido divertido volver a pilotar con mis rivales en la pantalla. Ha sido una forma agradable de pasar el tiempo y espero que los fans hayan disfrutado en la medida de lo posible de la carrera virtual que hemos disputado», aseguró el de Burriana.

