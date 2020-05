Brutal zasca de Lorenzo a una leyenda: "¿A este señor le debo dinero...?"

Jorge Lorenzo ha estallado en redes sociales contra Giacomo Agostini por las declaraciones de la leyenda italiana en una entrevista para La Gazzetta dello Sport. En esta venía a decir que no era buena idea para Petronas Yamaha contar con el balear por los malos resultados de sus últimos años.

"¿Pero a este señor le debo dinero o algo?", se pregunta el balear. "Fracasé en Ducati... mira qué bien. Qué fácil es hablar cuando hace 50 años que no te subes a una moto".

El quince veces campeón del mundo había comentado a La Gazzetta que "para mí Lorenzo es un poco un riesgo. Es la segunda vez que no ha sido capaz de conseguir resultados, ni en Ducati ni en Honda. Las motos son las motos, pero un piloto de nivel va rápido".

Y siguió: "La moto es importante, pero la cabeza del piloto hace mucho. Como Lorenzo con Ducati. Primero malos resultados y luego porque le modifican el depósito están delante. Estas cosas también las probé yo, el depósito, el sillín corto o largo, las levas... me sentía más o menos a gusto, pero no es por eso que no fuera rápido. La cabeza es lo que marca la diferencia".

Giacomo Agostini conquistó 15 títulos y logró 122 victorias y es uno de los mejores pilotos de la historia, con récords todavía no superados. Pero sus últimas declaraciones han encendido a Jorge Lorenzo, que parece quedarse fuera de las opciones de regresar con Petronas Yamaha ante el interes del equipo en renovar a Franco Morbidelli, y la espera sobre la decisión de Valentino Rossi, que llegará antes de acabar el verano.

También te puede interesar:

Viñales, Baldassarri y Rodrigo ganan el GP de España virtual