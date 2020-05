¿Qué equipo estuvo cerca de fichar a Marc Márquez?

Marc Márquez ha reconocido que Ducati se interesó por él antes de su renovación con Honda Repsol por cuatro temporadas, hasta 2024. En una entrevista a Sky Sport MotoGP, el ocho veces campeón del mundo ha confirmado el interés de la fábrica italiana.

"Tengo 27 años, y un contrato por otros cuatro años. Nunca se sabe... He escuchado a personas que dicen que tengo que ganar con otra moto, pero tomé una decisión de corazón. Honda me dio la oportunidad subir de Moto2 y ganar. Escuché a Ducati, quien pidió información, pero el proyecto de Honda fue el mejor desde el punto de vista deportivo. En este momento digo que no, pero en el futuro nunca se sabe, comentó el de Cervera, que este año tiene de compañero de equipo a su hermano Álex Márquez.

"Ningún equipo tenía más que Honda en el proyecto deportivo, creían en mí. Es un proyecto de cuatro años, es la primera vez en la historia. Al final del contrato veremos si teníamos razón", concluye el mayor de los Márquez, que cree que habrá carreras este año a pesar del coronavirus. "Me imagino un campeonato al sprint, pero no cambiará mucho la estrategia. Tienes que correr riesgos, pero no cometer errores. No podemos perder puntos".