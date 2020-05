'Comunicado' de Jorge Lorenzo sobre Agostini

Jorge Lorenzo se ha cansado de Giacomo Agostini y de sus contínuas críticas hacia su rendimiento especialmente durante sus últimos años en Ducati y Honda.

Todo empezó cuando el italiano tachó de "fracaso" sus etapas en estas dos escuderías en una entrevista en La Gazzetta dello Sport. A lo que el balear repondió ya con dureza: "¿Pero a este señor le debo dinero o qué...?".

Agostini, quince veces campeón del mundo y una leyenda del motociclismo, replicó de nuevo en La Gazzetta. "La verdad duele...", resumió sin apenas matizar sus palabras.

Y ahora es cuando el mallorquín ha estallado y mediante un largo post en su Instagram hace una durísima contestación al italiano, junto a dos fotos, una del propio Agostini en blanco y negro con una de sus motos, y otra de un podio del balear. Todo un comunicado y una reflexión del español, cinco veces campeón del mundo, tres de ellas en MotoGP, que reproducimos íntegro:

"Espero algún día, no tener que lidiar con las nuevas generaciones quedándome fosilizado en los recuerdos de mis victorias, comparando el futuro con mi pasado y diciendo: 'Yo en mis tiempos...' Creo que lo que el señor Giacomo Agostini debería entender es que cada época del motociclismo tiene su historia, cada campeón tiene su importancia en el contexto en el que vivió, tanto en lo que respecta a sus rivales como a la tecnología.

Por ejemplo , si bien en los años 60 se corría en circuitos con nivel de seguridad muy bajo, muchas veces la diferencia entre la moto mas rápida y la mas lenta rondaba los 10 segundos. Algunos pilotos disfrutaban de tal ventaja que podían permitirse el lujo de correr (y ganar) en varias categorías el mismo año.

Aunque la tecnología ya avanzaba, todavía quedaba a años luz de la actual (hablamos de motocicletas de llantas de radios y frenos de tambor). En las ultimas décadas, tanto los circuitos como la tecnología han avanzado enormemente. Con la centralita única y el monógama se ha conseguido un gran equilibrio entre todas las motos. Las fabricas buscan cualquier pequeña ventaja que les haga vencer a sus rivales y muchas de las victorias se consiguen por escasas milésimas...

Cuando tras 45 minutos de carrera, un segundo separa al primero del quinto, significa que cualquier pequeño detalle es necesario para obtener algo de ventaja y poder ganar. En tal contexto, detalles como un vértice aerodinámico, un ajuste en el mapa electrónico o unos bordes en el deposito se convierten en determinantes para tal propósito.

Por el contrario, cuando la diferencia se mide en decenas de segundos, minutos o incluso vueltas, los pequeños detalles se vuelven insignificantes. Y si, también puedes quedarte satisfecho con una ergonomía imperfecta.

Y esto, querido Giacomo, sí que es una verdad irrefutable.

Por eso, cuando alguien (que conoce circunstancias y hechos), afirma que no obtuve resultados en Ducati, no puedo dejar de sorprenderme.Con todo el debido respeto, creo que recurrir al "Yo en mis tiempos..." o al puro "resultadismo" para valorar la capacidad de un campeón de la época moderna, me parece una banalidad impropia de una leyenda como usted".

