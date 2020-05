"La situación no es la mejor, pero hay que volver a correr"

Iker Lecuona (Valencia, 2000), el piloto más joven de la actual parrilla de MotoGP, espera el momento de debutar en la que iba a ser su primera temporada completa en la categoría reina, después de su estreno en el Circuit Ricardo Tormo en 2019 en una carrera que no pudo acabar por una caída al pisar una mancha de aceite.

El valenciano del equipo Red Bull KTM Tech3 será de los primeros pilotos en ponerse en marcha en esta pretemporada atípica que está viviendo desde hace dos meses en Andorra, que la próxima semana pasará a Fase 3 de la desescalada del coronavirus y que esta semana ha abierto el Circuito de Pas de la Casa, a 2.400 metros de altitud, para varios de los mundialistas de MotoGP y de Superbike como él y Xavi Forés.

Un paso adelante con vistas al inicio de la temporada 'exprés' que planea Dorna si todo va bien desde mediados de julio, con dobles carreras en varios de los trazados españoles, como el Circuit Ricardo Tormo, fin de fiesta una vez más, pero ahora por partida doble aunque sin público.

En esta videoentrevista hablamos con Iker Lecuona sobre sus planes para una temporada atípica que espera sea la primera de muchas en MotoGP, de su confinamiento lejos de casa, de sus carreras 'de coches' en videojuegos online y, entre otras muchas cosas, de las expectativas de una Armada de pilotos valencianos en el Mundial como no se veía en muchos años. Estas son algunas de sus impresiones durante la entrevista que se puede ver completa en el vídeo siguiente de nuestro canal de Youtube.

¿Cómo lleva el confinamiento en Andorra?

"Se lleva como se puede. Es cierto que me hubiese gustado empezar temporada, mi primera temporada de MotoGP en la categoría más alta del motociclismo. Estaba muy ilusionado, creo que llegaba bastante preparado, no al cien por cien está claro, pero tenía ganas de empezar a salir fuera, a coger moto, un poco volver a la rutina de antes, que estar aquí dos meses encerrado la verdad es que no es fácil".



Pronto tendrá su primer entrenamiento en el Circuito de Pas de la Casa

"Exacto. De hecho ya tengo todo gestionado con mi padre y Xavi Forés para que nos lleguen las motos desde Valencia y poder entrenar aquí en Andorra con ellas. (...) Al final las tenemos en Valencia porque teníamos pensado bajar y entrenar por allí por Valencia, pero ni siquiera podíamos pasar a España porque nos quedábamos quince días más confinado. Al final hemos decidido traerlas aquí con un transportista y al menos poder entrenar, seguramente mañana empezaremos a salir un poco en bici... Se abren un poco más las fronteras aquí, la verdad, para poder salir de casa".



Medidas de seguridad anti-COVID19 en estos primeros entrenamientos

"Estamos en Fase 2 pero la semana que viene pasamos a Fase 3. Ya nos han hecho el test de coronavirus prácticamente a la mayoría de la población. Aún están en ello hasta que la hagan al cien por cien. A principio de junio nos quitarán el confinamiento lógicamente a las personas que no hayan dado positivo. Podemos salir bastante antes que en España, tanto a dar un paseo como a hacer deporte€ Es cierto que lo han controlado mucho más y hecho bastante mejor en mi opinión que en España, que abrió directamente y aquí han ido por número de casa y de portal. Bastante bien, y al principio avanzando menos, hemos avanzado mucho más a la larga que En España".

(€) Al menos podemos empezar a salir. La semana que viene seguramente empezaremos Fase 3 con lo que abrirán gimnasios y todo para pilotos y deportistas de alto rendimiento, así que podemos empezar otra vez a entrenar como lo hacíamos antes".



Rutinas durante estos dos meses confinado

"Ha sido muy aburrido. Es como todo. He tenido mis altibajos. Si te soy sincero, hay días que no aguantaba más, incluso alguna semana de las primeras que dejaba de entrenar porque me agobiaba yo. Intentaba mantener una rutina, pero al final era tan monótono todo que me agobiaba. Lo he sabido sobrellevar, con los amigos videollamadas, con la familia, con el psicólogo, lo he sobrellevado y ahora mismo me encuentro bastante bien, fuerte y contento con lo que estoy haciendo. Y con ganas de terminar esto y poder coger la MotoGP".



Entre videojuegos de MotoGP y NASCAR

"He hecho dos carreras de MotoGP, pero ahora estoy corriendo la NASCAR con los pilotos oficiales, estoy invitado por el Circuit Ricardo Tormo, corro en nombre suyo, en el equipo de Ford, y corriendo con los pilotos oficiales. Este sábado tengo una resistencia de 12 horas con gente del equipo. Me gusta más el tema de los coches en videojuego o el Call of Duty, más de guerra€Al final se asemeja más. Creo que los simuladores de coches están mucho más logrados, también son mucho más fáciles. Es cierto que MotoGP ha mejorado mucho y el juego es una pasada, pero en este aspecto me llaman más los coches".



Dorna pretende empezar un Mundial 'exprés' a mediados de julio si todo va bien

"Me parece bien. Es una forma de recuperar carreras. Hay que decirlo. Si no se hiciesen dos grandes premios por carrera, llegaríamos a siete, ocho alargándolo. Así es positivo, porque hacemos más carreras. Sobre todo hay que volver a conseguir esa audiencia que había antes, para patrocinadores y equipos, que son los que peor lo están pasando. Muchas empresas cierran y no pueden dar ese dinero que nos daban antes de esponsorización. Es una buena forma de agradecerles todo el apoyo y la constancia para que podamos seguir adelante".



Sin público en gradas y paddock, y personal mínimo en los equipos

"Va a ser raro, va a ser muy raro. Ya veremos cuántas personas hay en el paddock. Va a estar muy vacío, incluso menos personas que en un test. Pero al final es por el bien de todos. Es cierto que la situación no es la mejor, pero hay que correr y hacer algo. Yo lo veo correcto, hay que decirlo. Ya veremos cómo sale todo"



Doble carrera en Cheste para rematar este atípico Mundiales

"Eso es positivo, eso es positivo, la verdad que sí. Me gusta mucho el circuito de Cheste, fue el primer podio, la primera carrera en MotoGP, hice buena carrera el año pasado hasta el incidente con el aceite de la moto de Petrucci. Creo que puede ser un bonito final de temporada para mí".