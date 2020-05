Álex Márquez bate a su hermano Marc y a Valentino Rossi en Misano

El español Álex Márquez batió a su hermano Marc y al italiano Valentino Rossi este domingo en la carrera virtual de Misano, en la que participaron once pilotos de MotoGP. Álex Márquez (Repsol Honda) arrebató el triunfo al vigente campeón del mundo de MotoGP en el último suspiro, mientras que Valentino Rossi (Yamaha) accedió al tercer cajón del podio al aprovechar una caída del francés Fabio Quartararo.

Precisamente, la carrera se encaminaba hacia un mano a mano entre Álex Márquez y Fabio Quartararo, pero el joven piloto de Yamaha tiró a su rival al suelo y se cayó con él por lo que Marc Márquez se vio liderando la prueba. "Fabio, después nos vemos en Dirección de Carrera", bromeó Álex Márquez.

La caída no mermó la ambición del nuevo piloto de Repsol Honda, vencedor de la primera carrera virtual en Mugello. Fue ganando posiciones y, a falta de dos vueltas, ya rodaba a 1 segundo de su hermano mayor. Tras ellos llegó Quartararo, anunciando un reñido final.

El francés, sin embargo, se fue al suelo al pisar la hierba y Rossi se hizo con el tercer lugar. La atención se trasladó al duelo de cabeza entre Marc y Álex Márquez, quien se llevó el triunfo tras un adelantamiento en la última curva. Marc Márquez se conformó, no obstante, con el doblete de Repsol Honda



El OpenBank aspar team roza el podio en MotoE

El Openbank Aspar Team de MotoE ha rozado el podio en el primer gran premio virtual de MotoE, disputado este domingo en el circuito de Misano Marco Simoncelli. Alejandro Medina, que debuta esta temporada con el equipo en la categoría de motos eléctricas, ha terminado cuarto en su primera experiencia sobre la Energica de videojuego.

El joven piloto español ha arrancado el gran premio desde la novena posición de la parrilla después de la sesión de entrenamientos cronometrados. Sin embargo, esta posición le ha permitido evitar los incidentes de las primeras curvas y enseguida ha conseguido situarse tercero.

El piloto del Openbank Aspar Team se ha mostrado cómodo en esa posición y, aunque ha tenido que defenderse de los adelantamientos de otro piloto, solamente una caída en la última vuelta le ha impedido terminar en el podio. Este contratiempo le ha hecho perder una posición y cruzar la meta cuarto, por detrás del vencedor Matteo Ferrari y del resto de pilotos del podio, Eric Granado y Mattia Casadei.

"Ha sido una carrera divertida: salía último, pero he arrancado bastante bien y en las primeras curvas ya he podido situarme tercero. He rodado en esa posición gran parte de la carrera excepto un par de vueltas, en las que hemos encadenado varios adelantamientos con otro piloto. La lástima ha sido que en la última vuelta me he ido al suelo y al final he terminado cuarto. Estoy contento con el resultado porque no he tenido mucho tiempo de entrenar, pero esperamos que la próxima salga aún mejor", comentó Alejandro Medina.

