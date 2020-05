Albert Arenas: "espero que no se me haya olvidado tocar rodilla"

El piloto del Aspar Team Albert Arenas, líder del Mundial de Moto3, ironiza sobre los meses de parón en la competición y se muestra motivado ante los planes de reanudación del Mundial

Arenas se encuentra motivado ante el posible reinicio del Mundial el próximo 19 de julio en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. El líder del Mundial de Moto3 ha echado de menos la adrenalina de la competición y estando confinado en casa se subía "por las paredes". No recuerda cuándo fue la última vez que se pasó más de dos meses sin subirse a una moto, pero ante el inicio de la cuenta atrás para que se retome el Mundial si se cumplen los planes previstos, ironiza sobre la vuelta: "espero que no se me haya olvidado tocar rodilla".



Motivado para el incio del Mundial

Me motiva mucho. Motiva ver que se está empezando a activar todo, que Dorna está haciendo todo lo que puede para reanudar el campeonato lo antes posible. Tengo muchas ganas de volver a competir, aunque todavía hay algo de incertidumbre, pero hay que intentar convivir con ello ahora mismo.



Debut con triunfo en Catar

Eso queda para siempre, es una victoria que recordaré siempre. La celebramos, las sensaciones fueron increíbles, pero ya estábamos pensando en la siguiente carrera. En una situación normal nos habría tocado volar a Tailandia, donde gané en 2019, y a donde habríamos llegado con mucha energía, después de la victoria en Qatar, pero también después de la pretemporada que habíamos hecho. Ahora intento vivir el momento.

Confinamiento

Estar tanto tiempo sin carreras sobre todo es difícil por la ausencia de adrenalina. Estando en casa confinado, a veces me subía por las paredes, supongo que, como todos, ya que estábamos todos en la misma situación. He intentado no parar dentro de lo posible, aunque llevamos muchos años compitiendo y espero que no se me haya olvidado tocar rodilla.



Dos meses sin subir a la moto

El año pasado ya estuve 50 días sin subirme a la moto por lo la lesión en el bazo que me produje a principios de temporada. En este periodo hemos intentado trabajar viendo carreras previas y yendo en bici, que aunque no tiene nada que ver con ir en moto, complementa muy bien la vuelta a la competición.



Experiencia en la primera carrera virtual de Moto3.

La verdad es que fue algo muy bonito competir en el gran premio virtual y volver a sentir la competitividad y las ganas después de tanto tiempo. En el videojuego no lo tienes todo tan controlado como en la realidad, estás más nervioso por eso, porque no controlas del todo cómo funciona, cuándo y cómo dar gas€ son nervios distintos, de no querer fallar, pero la competitividad era la misma.





Estrategia cuando se reanude el Mundial

No se puede plantear mucha estrategia ahora mismo porque será como otro Mundial, aunque sí que es verdad que lo empezaré con 25 puntos más. Pero no voy a pensar en eso, sino en coger el ritmo y las sensaciones, en hacer el trabajo que toca lo mejor que podamos, y en disfrutar las sensaciones que vivimos en Qatar.



Entrenamientos en las últimas semanas

Sobre todo, he estado preparándome con la bici estática y con material de gimnasio que tenía en casa. Ahora toca empezar a organizar el primer entrenamiento en moto. Tengo muchas ganas, pero quiero hacerlo bien y que sea algo que me sirva, no algo de riesgo que solamente sirva para quitarme el mono de subirme a la moto y ya. No quiero precipitarme, aún quedan dos meses para volver a la competición y quiero que sea lo más productivo posible.



Su visión de la crisis del coronavirus

La situación que hemos vivido ha sido muy dura, todos lo sabemos, pero hemos visto muchas muestras de trabajo incansable y de solidaridad de parte de los sanitarios, que se han jugado la vida para sacar adelante el país y por ello quiero darles las gracias. Me alegra que esta situación también ha sacado lo mejor de nosotros, y que muchos, como nosotros los deportistas o gente de muchos ámbitos, hemos intentado colaborar desde nuestras posibilidades. La solidaridad también nos puede unir más a todos y ayudar a sacar adelante esta situación. Ahora nos toca a todos actuar con cabeza para no dar pasos hacia atrás.