Mercedes Milá, una pionera en el mundial de motos

La periodista Mercedes Milà llegó a cubrir tres ediciones del Mundial de motociclismo. Televisión Española fue la voz y las imágenes del Mundial de Motociclismo en España durante 28 años, hasta 2011 y, precisamente fue Mercedes Milà junto a José María Casanovas los que iniciaron las retransmisiones. Estas son sus declaraciones para DAZN, donde la periodista rememora sus tiempos 'moteros'





DAZN estrena 'Las mujeres en el motor', un espacio dedicado a la mujer en el mundo del motociclismo en el que los usuarios podrán disfrutar, entre otros contenidos, de una conversación en profundidad entre Izaskun Ruiz y Mercedes Milá, la primera enviada especial del mundo de motociclismo, en el que la periodista habla sobre sus inicios cubriendo este deporte.

Durante la charla, la periodista recuerda a Ángel Nieto: "Lloré tanto la muerte de Ángel Nieto, me pareció tan bestia, a su vez, tan Ángel, porque fue una muerte de un tío que ya creía que estaba por encima del peligro, que nunca el peligro le iba a pillar. El casco lo debía llevar como fuera que lo llevara, no lo sé. Era un tío que desconocía el miedo. No tenía límites con aquellas motillos".

Además, Mercedes se remonta a cómo era la labor de una periodista en sus comienzos: "Ahora es muy diferente el mundo del motociclismo, por lo que me cuentan, pero en ese momento todos los pilotos y los mecánicos y los periodistas éramos una piña, éramos un rebaño".