Suppo revela qué pasó tras la 'patada' de Rossi a Márquez en Malasia 2015

Valentino Rossi ha vuelto a entrenar en su rancho de Tavullia ante la esperanza de poder reanudar en el mes de julio el Mundial. No solo él. Otros pilotos italianos de MotoGP le acompañan en su circuito, mientras que otros españoles como los valencianos Iker Lecuona y Xavi Forés (este del Mundial de Superbike) llevan desde el pasado jueves entrenando en Andorra, en Pas de la Casa, ya en fase 3 de la desescalada.

Mientras tanto, el que ha sudo su mano derecha durante muchos años, Livio Suppo, ha recordado lo sucedido en el Gran Premio de Malasia de 2015, donde un mano a mano entre Rossi y Márquez, de 22 años, acabó el 25 de cotubre con el catalán en el suelo y el italiano sancionado para Valencia por su 'patada', lo que le costó al italiano perder el liderato y el que iba a ser su décimo título entre acusaciones de 'biscotto' luego en Cheste entre Márquez y el a la postre campeón Jorge Lorenzo.

En una entrevista a 'BT Sports', el exjefe de Honda repasó lo sucedido tras aquel negro episodio del motociclismo, que marcó el inicio de una gran rivalidad. "Al principio, por supuesto, no puedes creerlo. La batalla entre Márquez y Valentino estaba siendo muy intensa, pero terminó demasiado rápido", explica. "La primera impresión cuando vimos el contacto es que Valentino lo estaba buscando. Él mira a Marc y alarga la trazada hasta dejarle sin espacio. Pero lo que sucedió, sucedió".

El amigo de Rossi destaca que pasó miedo ante los enfervorizados fans del italiano: "Históricamente, los aficionados de un piloto respetaban a los demás porque todos eran vistos como héroes. Rossi es un gran héroe, pero ha traído al deporte un tipo de hooligans que sólo siguen las motos por él y sólo las entienden con él sobre la pista. Y el momento en el que Marc llegó al box fue un drama. Hubo mucha confusión porque algunos amigos de Valentino se pusieron muy agresivos con Marc y entraron en nuestro garaje gritándole y culpándole de lo que había sucedido".

"Luego tuvimos que ir a Dirección de Carrera. Fue la primera vez que se vieron los dos después de lo sucedido en la pista. Fue un fin de semana inolvidable. Es fácil olvidar que Márquez tenía solo 22 años cuando todo el mundo se puso en su contra", concluye Suppo.



Rossi: "El futuro de MotoGP está en juego"

Por otro lado, en una entrevista al diario italiano 'La Repubblica', Valentino Rossi destaca esta semana la importancia de que el Mundial de MotoGP encienda motores con una temporada al sprint de al menos doce grandes premios, con algunas citas dobles en semanas consecutivas en varios de los circuitos españoles, entre ellos el Circuit Ricardo Tormo, que pondrá el colofón al campeonato, según los planes de Dorna.

"No podemos saber exactamente qué sucederá, pero en mi opinión las carreras se harán al final porque queremos correr. El futuro de MotoGP está en juego. Es importante para todos. Para los pilotos, por supuesto. Pero también para los equipos y las personas empleadas en el 'paddock'. Y para los patrocinadores. Hay muchas personas que trabajan y que necesitan volver a trabajar lo antes posible. Correr carreras será crucial este año", apunta Valentino.

"Coger la moto y entrenar era lo que más quería. Volver fue tan emocionante como si fuera la primera vez. Realmente echaba de menos salir de casa, ver a mis amigos, ir a cenar. Disfrutar de la primavera. Casi incluso sentí la necesidad de volver al gimnasio...", dijo Rossi sobre sus primeros días en el rancho.

El de Yamaha negocia su incorporación al Petronas Yamaha el próximo año, cuando ya sabe que no tiene sitio en el equipo oficial. Cheste, por cierto, ya prepara un homenaje de despedida para cuando 'The Doctor' cierre su exitosa trayectoria de más de media vida en el Mundial de MotoGP, algo sobre lo que el propio piloto se resiste a dar pistas. Nadie sabe aún cuándo se producirá.

"Para 2021, Yamaha ha apostado por Viñales y Quartararo. Lo esperaba un poco, no fue una sorpresa. Pero mi relación con Yamaha va más allá de esto: nos hemos dado tanto... Es bueno que estén listos para darme una moto oficial la próxima temporada también. Cuando me vaya, echaré de menos MotoGP. Siempre he sido piloto. Pero sólo vale la pena continuar si sigues siendo rápido. Veamos cómo será esta extraña temporada. Por el momento sólo estoy pensando en correr la primera carrera de 2020", comentó al respecto Valentino.