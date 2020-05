Rossi ya sabe cuándo anunciará su retirada

El Mundial de MotoGP conoció este viernes dos nuevas suspensiones, las de los Grandes Premios de Gran Bretaña y Australia, que se unen a los de Catar, Alemania, Holanda y Finlandia. Mientras tanto, Dorna, la FIM e Irta siguen trabajando para arrancar motores el 19 de julio en el Gran Premio de España en Jerez, a falta de confirmación oficial, con otras seis citas aplazadas, como son Tailandia, EEUU, Argentina, Francia, Italia y Cataluña.

Pero mientras el rompecabezas de una temporada exprés con un final doble en el Circuit Ricardo Tormo va cobrando forma, los pilotos se preparan para volver. Y uno de los que más atención despierta es Valentino Rossi, que este año se quedará sin sitio en el equipo oficial de Yamaha y debe anunciar aún si seguirá como se espera en el equipo satélite Petronas Yamaha, donde podría finalizar su carrera.

'Il Dottore' lleva semanas entrenando en su rancho de Tavullia, desde donde ha concedido una entrevista a la página web oficial de MotoGP, en la que asegura que no descarta poder volver a subir al podio con su Yamaha, pues cree que la moto es mucho mejor. "Mis test de invierno no fueron tan malos. Acabé bastante contento. Parece que desde finales de la temporada pasada Yamaha cambió muchas cosas desde un punto de vista técnico. La moto nueva es mejor, es un poco más rápida y potente. Parece que Yamaha ahora trabaja duro, creo que si trabajan al cien por cien pueden hacer una moto ganadora. Será una temporada particular. Más o menos habrá la mitad de carreras, esto ya es una gran diferencia. Pero para mí, la mayor diferencia será hacer dos carreras consecutivas en el mismo circuito, será algo extraño", explica Valentino Rossi ante una temporada que será muy extraña.

"Habrá muchas limitaciones. Sin gente en el paddock, y sobre todo sin público en los circuitos. Será una sensación muy particular. Es como correr cuando el circuito ya ha cerrado, está claro que no será lo mismo. Pero es importante correr, para todos. Es algo crucial. Nuestro objetivo es ser más competitivos que el año pasado, e intentar luchar por el podio", asegura Rossi.

De las dos semanas que lleva trabajando, reconoce que se queda con "la gran sensación de volver". "He estado aquí en mi casa, es un buen sitio porque tenemos muchísimo espacio. He estado con mi novia, con mis perros, mis gatos, y también he tenido a mi madre cerca, así que hemos estado juntos, hemos comido juntos... Ha sido un periodo extraño, pero para nosotros no ha sido tan malo. Suelo levantarme tarde por las mañanas, me encanta dormir, es una de mis grandes pasiones. Aprovecho el tiempo viendo películas que en el pasado no tenía tiempo para ver. También he pasado mucho tiempo con los simuladores. Durante dos meses lo hemos tenido totalmente prohibido, así que no he tocado la moto. Desde hace dos semanas ya podemos entrenar en moto, sobre todo en el Rancho, aunque también hemos ido a un circuito de motocross que hay dentro de nuestra provincia. Volver ha sido una gran sensación", explica.

El nueve veces campeón del mundo ha hablado también sobre el final de su carrera, que admite que está cerca, y lo ha hecho en la televisión británica 'BT Sport'. "Ahora estamos a finales de mayo, creo que la semana que viene puedo tomar mi decisión. Y, por supuesto, todo el mundo lo sabrá muy pronto. Tener miedo no es la palabra correcta, no tengo miedo de retirarme, pero creo que ese día o semana que sé que será el último gran premio será triste y difícil de aceptar para mí. Amo correr y ha sido mi vida por más de 20 años, pero no tengo miedo. Puedo visualizar mi vida futura cuando deje las motos. Puedo disfrutar cuando me retire. Para mí será muy triste el día que me retire, no veo nada bueno, ni espero nada positivo. Hacerlo sin fans, sin gente alrededor, sería mucho más fácil, eso está claro", apunta, aunque no parece ser esto último el deseo de Valentino para su final.

