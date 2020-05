Así fue el primer fin de semana de Michael Jordan en Cheste

El documental 'The Last Dance' ha vuelto a poner en el primer foco mundial la figura de Michael Jordan. Poco falta por saber ya de su carrera en el baloncesto, de su relación con sus compañeros, de su éxito mediático y empresarial, pero de lo que no se habló en el documental es de su pasión por el motociclismo.

Y Valencia puede dar fe de ello. El mejor jugador de la historia del baloncesto fue la estrella invitada en 2004 al último Gran Premio de MotoGP del año en Cheste. Él tenía un equipo de motociclismo en EEUU y Dorna, empresa organizadora del Mundial, le invitó al Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Vino con un numeroso grupo de amigos. Se alojaron en el hotel Astoria de Valencia. El estanco que había justo enfrente y donde compraba puros tuvo mucho que ver en ello. Allí se agolpaban cientos de curiosos para verle salir o entrar y lograr una foto o un autógrafo.

Cada día se desplazaba desde allí hasta el Circuit Ricardo Tormo. Deportivamente, no había nada en juego. Todos los títulos estaban decididos y él centró toda la atención durante el fin de semana.

Solicitó una amplia zona privada con nevera, una Play Station e incluso pidió una marca concreta de vodka. Pero no se aisló con sus amigos. El mítico Randy Mamola, cuatro veces subcampeón del mundo de 500 cc., le hacía de guía en el paddock. Le dio alguna vuelta al trazado en una Ducati de dos plazas y le invitó a hacerlo solo en la tarde del sábado.

Jordan accedió y el resto de pilotos del Mundial le secundaron en su vuelta de honor al Circuit Ricardo Tormo, con sus 1,98 de estatura encajados en una montura para pilotos 30 o 40 centímetros más bajitos que él.

Pero no solo disfrutaba de Cheste. Sacaba tiempo también para jugar al golf, su otra gran pasión. Y lo hizo con el mismísimo Severiano Ballesteros en el campo de golf de El Saler. Años después volvería también y compartiría apuestas con el golfista valenciano José Manuel Lara en El Bosque.

En 2006, además, tuvo la ocasión de ver proclamarse campeón del mundo de MotoGP a Nicky Hayden en la histórica carrera de Cheste en la que se jugaba el título con Valentino Rossi y en la que el de Tavullia se fue al suelo. Ese año su presencia ya se había hecho más habitual