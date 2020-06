Zasca de Casey Stoner a Marc Márquez por su salida de Honda

Con solo 27 años decidió retirarse con dos títulos de MotoGP en su palmarés. La fatiga crónica que sufre tuvo mucho que ver en ello, pero a pesar de ello, Casey Stoner volvió tiempo después a ejercer como probador, primero en Honda y después en Ducati.

Atrás queda la tentación de volver a competir, aunque ya con Marc Márquez como heredero de su Honda en el equipo oficial, la posibilidad de recuperar su montura era prácticamente imposible. Eso sí, nada hacía pensar que el australiano se sintiera rechazado en su anterior equipo por expreso deseo del catalán, como así deja entrever en declaraciones a 'GPOne'.

"Probé con Honda primero, pero la joven promesa no me quería cerca", asegura, en clara referencia al de Cervera. A ello añade, por su experiencia también como probador de Ducati, que "me aparté, sentí que no podía darles lo que necesitaban. A veces los pilotos no entienden algunas cosas, ven los datos, creen que es la dirección correcta y no siempre lo discuten con otros pilotos. Fue una lucha constante hacer que cambiasen las cosas correctas para progresar".

A pesar de ello, no tira la toalla y cree que aún puede aportar con su trabajo al Mundial de MotoGP. "Creo que todavía tengo mucho que dar a nuestro deporte y que podría ayudar en algunos aspectos dando una visión diferente. No digo que llegue y lo arregle todo, pero sé lo que hay que hacer para ganar. De todas formas, por ahora me centro en eso y en mi familia, luego veremos qué traerá el futuro".

Aunque echa de menos MotoGP, no tanto las carreras y la presión. "Tuve un pequeño deseo de volver, pero no necesariamente de correr. Me gustaban las prácticas y tener esa pizca de presión para poner todo un su lugar, lo disfrutaba. Las carreras no eran mi parte favorita, hay una gran presión, por eso cuando lo dejé fue una liberación, me sentí aliviado y no echo de menos eso, solo lo trabajar con un equipo".