Aleix Espargaró renueva con Aprilia

El español Aleix Espargaró ha renovado su contrato por dos temporadas más, 2021 y 2022, con el equipo Aprilia Racing, lo que le convierte en uno de los pilotos con mayor continuidad de la formación de salida de MotoGP con su fábrica. Un movimiento que se produce mientras se espera que Valentino Rossi anuncie su decisión de seguir en el Petronas Yamaha al menos un año más, y después de que Honda Repsol confirmara las negociaciones con Pol Espargaró para separar a los hermanos Márquez en 2021.

Al manillar de la Aprilia RS-GP desde la temporada 2017, Aleix ha pasado por varias fases dentro del proyecto de Aprilia en MotoGP, desde el prometedor crecimiento en la primera temporada hasta las dificultades de 2018 y la revolución técnica de 2019 que llevó al nacimiento del nuevo prototipo de RS-GP 2020 con el que el piloto natural de Granollers se mostró muy satisfecho durante los entrenamientos de pretemporada.

Aleix sumará seis temporadas consecutivas en la moto fabricada en Noale, una señal de continuidad y confianza que llega justo en el punto de inflexión del proyecto técnico de Aprilia y por el cuál se ha mostrado "contento con la confirmación ya que el aspecto humano es muy importante para mí y en cuatro temporadas Aprilia se ha convertido en mi segunda familia y con este contrato, que es sin duda el más importante de mi carrera, me han demostrado que apuestan por el proyecto".

"En el aspecto técnico, me convenció el crecimiento de los últimos meses, con la llegada de muchas novedades y el debut del prototipo de la RS-GP 2020, que fue tan bien en los entrenamientos realizados, lo que me hace sentir que podemos terminar el trabajo iniciado este invierno y me encuentro lleno de ganas de subirme a la moto para situar al proyecto en donde se merece", destacó Espargaró.

El máximo responsable de competición de Aprilia Racing, el italiano Massimo Rivola, destacó en la nota de prensa del equipo que querían "la confirmación de Aleix en todos los sentidos" y están "muy contentos de que haya llegado".

"En un momento muy intenso en el mercado de pilotos, era fundamental dar la continuidad necesaria a nuestro proyecto con un piloto de la talla de Aleix, que es el capitán de este equipo, con el que comenzamos un proyecto totalmente nuevo que involucra nuevos recursos y trae a pista una moto que parece haber nacido bien, por lo que con ella esperamos que Aprilia llegue pronto a la cima, en donde nunca ha estado en la historia de MotoGP", manifestó Rivola.

