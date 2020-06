La AMA pide cuatro años de sanción para Iannone por dopaje

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) confirmó la recepción de los recursos del piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra la sanción de 18 meses que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) impuso al primero el pasado 31 de marzo por dopaje.



El piloto solicita que se anule dicha sanción y la AMA que se modifique la misma y se le imponga un periodo de castigo de cuatro años por infringir la normativa antidopaje.



El TAS indicó que determinará el calendario para la remisión de documentación por las partes y que designará al panel que estudie el caso, aunque aún no tiene fecha para celebrar la audiencia.



La FIM sancionó a Iannone el pasado 31 de marzo tras haber dado positivo por esteroides en un control antidopaje el 3 de noviembre de 2019, pese a aceptar la tesis de los abogados del piloto que defendieron que ese resultado se produjo por "contaminación alimentaria".



Lorenzo, en defensa del italiano

El italiano ha defendido siempre su inocencia, pero también llegó a confesar que solo dos pilotos se habían interesado por él tras su sanción,, según dijo.Precisamente, el balear, que coincidió hace unas semanas encon Iannone, subió a su Instagram un manifiesto en su defensa."Todos son amigos tuyos cuando las cosas te van bien, pero muchos desaparecen cuando tienes problemas. No me considero amigo de Andrea Iannone y nunca había subido una foto con él. Así que, quizá porque siempre me ha gustado llevar la contraria, no veo mejor momento para hacerlo que hoy, cuando seguramente mas lo necesite", comenzó diciendo Jorge Lorenzo."Salimos a caminar por el lago y conversamos un rato. Nos reímos recordando algunas anécdotas y también le pregunté sobre su problema. Él es el único que sabe la verdad, pero cuando le escuché le vi sereno y sus argumentos me convencieron. Como todos, seguramente Andrea ha cometido errores en el pasado, pero creo que esta vez el 'error' no fue voluntario", añadió."Así que espero y deseo que, más pronto que tarde, se lo considere libre para practicar lo que mejor sabe hacer. Al final, puede que te guste su 'personaje' o no, pero está claro que el chico tiene talento y velocidad. Y como dije ayer: 'El talento no se compra ni se olvida"", concluyó.El TAS tendrá que decidir si Iannone y su defensa tiene razón, o como pide la AMA, se merece una sanción más grande por su dopaje.