Más de 70 pilotos aficionados en las tandas populares del Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha ha celebrado durante la jornada de este domingo 21 de junio las primeras tandas populares desde el inicio de la pandemia. Un total de 72 pilotos aficionados han completado el aforo previsto para esta actividad que se ha llevado a cabo con todas las medidas de seguridad para garantizar el distanciamiento entre participantes.

La jornada ha comenzado como estbaa previsto a las 10:00 horas. En ese momento se ha puesto el semáforo en verde para la primera de las diez tandas de 30 minutos que se han programado. Los participantes han sido divididos en función de sus habilidades y de la potencia de sus monturas.

El aforo habitual de la pista de Gran Premio ha sido reducido a la mitad y todos los pilotos aficionados han trabajado con sus motos al aire libre, en el paddock de Cheste y tuvieron que realizar una resreva previa para su participación.

Además de los aficionados, el mundialista Josito García se ha sumado a las pruebas "hacía meses que no rodaba en un circuito grande, ha ido todo bien y estoy contento de ir volviendo a la normalidad" ha señalado el pupilo del subcampeón del mundo Héctor Faubel.

"Hay una seguridad absoluta en todos los puntos, desde que accedes hasta que te subes a la moto, pero una vez en la moto esto es como siempre" señala Juan Pedro Tornero tras su primera tanda.

"Tenía muchas ganas de venir a rodar" ha indicado Miquel, un experimentado motero de Alberic "casi nunca me pierdo las tandas y la verdad es que tenía mono de volver a coger la moto, al principio me ha costado un poco coger el ritmo pero poco a poco, en la segunda tanda ya he ido rodando un poco más rápido" ha señalado.

Por su partr el director general del Circuit Gonzalo Gobert ha indicado que "las tandas populares son unos de los eventos que dan sentido al una instalación pública como el Circuit Ricardo Tormo. Los aficionados vienen a rodar aquí con todas las medidas de seuguridad a su alcance, tanto en la pista, como en el acceso y en los trámites en los que se han revisado todos los protocolos para garantizar la seguridad de todos".