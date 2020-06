KTM confirma que Pol Espargaró no continuará

La marca austriaca KTM confirmó este jueves sus parejas de pilotos para la temporada 2021, con la ausencia del español Pol Espargaró en el equipo oficial, lo que aumenta las posibilidades de que recale en el Repsol Honda, y con el fichaje del italiano Danilo Petrucci para su segundo equipo como compañero de Iker Lecuona.

De este modo, las monturas oficiales de la fábrica europea serán pilotadas por el portugués Miguel Oliveira, que asciende desde el Red Bull KTM Tech 3, y por el sudafricano Brad Binder, actual compañero de Espargaró.

El piloto catalán acababa contrato este año y la de 2020 será su cuarta y última temporada con KTM, con la que ha ido mejorando año tras año, para acabar undécimo en 2019 y un podio en 2018 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana donde acabó tercero. Ahora, ya tiene vía libre para fichar por el Repsol Honda como se viene rumoreando las últimas semanas y ser compañero de Marc Márquez.

"Es verdad que hay conversaciones avanzadas, pero no está firmado. No hay Plan B. El acuerdo podría estar próximo, pero hay varios factores en juego y no todo depende de Pol. Yo no puedo poner la mano en el fuego y decir que se vaya a hacer", dijo el pasado domingo el mánager del catalán, Homer Bosch, en una entrevista a Radioestadio del Motor de Onda Cero.

Por otro lado, al equipo 'satélite' de la categoría 'reina', el Red Bull KTM Tech 3, llegará para la temporada 2021 el italiano Danilo Petrucci, actualmente en Ducati y que será el nuevo compañero del español Iker Lecuona, que ha sido igualmente confirmado para la próxima campaña, tras el 'ascenso' de Oliveira.

"Danilo es una persona a la que respeto mucho, tiene mucho carisma, un gran sentido del humor y, quizás lo más importante, es también un jugador de equipo y un ganador en MotoGP. Queremos hacerlo bien en 2020, pero también estamos impacientes por empezar a trabajar con nuestro equipo de 2021", señaló Hervé Poncharal, 'Team Manager' del equipo.

El francés también celebró la continuidad de Lecuona, que con 20 años es "el piloto más joven de la parrilla de MotoGP en este momento". "Fue un gran paso para él subirse a una moto de MotoGP y, por desgracia, no ha tenido muchas oportunidades todavía para demostrar lo que puede hacer", admitió en relación al parón por el coronavirus de un campeonato que se reanudará el 19 de julio.

"Quiero agradecer sinceramente a Red Bull KTM Tech3 la confianza que están depositando en mí para su proyecto 2021. Me sentí muy bien con la nueva 'RC16' desde el primer día y la moto ha progresado realmente desde la configuración que usamos en la carrera de Valencia de 2019", apuntó Lecuona, que debutó el año pasado en MotoGP en la carrera de final de temporada.

El valenciano cree que puede "hacer algunas grandes carreras con esta moto" y que por este motivo el firmar para 2021 le da "la suficiente tranquilidad" para poder luchar por su objetivo de "ser el 'Rookie del Año'".