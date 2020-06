Jorge Lorenzo rompe la banca con su nuevo Lamborghini

Un exclusivo Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster, valorado en mucho más de 525.000 euros es la nueva adquisición de Jorge Lorenzo, expiloto de MotoGP y enamorado de los deportivos. En este caso, de un deportivo exclusivo del que solo se fabricarán 63 unidades, todas ellas encargadas, y de la que se ha adjudicado la número 0, que sirvió para su presentación.



Lamborghini no ha publicado el precio de este pepino, pero su predecesor es el Aventador SVJ Roadster, que costaba 525.000 euros. Aunque teniendo en cuenta que esta nueva versión es limitada y que todas sus unidades están asignadas, su precio seguro que es muy superior a aquel.





Super happy and very grateful for letting me own this stunning and exclusive Dream Car! ?? I cannot wait to be able to drive it on the lovely streets of Lugano! ?? Thanks a lot for the exquisite treatment of today. ?? @lamborghini #svj63 #sincewemadeitpossible #dreamcar https://t.co/oCoiJ8mena