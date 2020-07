El FIM CEV Repsol arranca con hasta diez pilotos valencianos

El FIM CEV Repsol se pone en marcha este fin de semana en Estoril (Portugal), y con ello los campeonatos de motociclismo. Con tres categorías, el Mundial Junior de Moto3, el Europeo de Moto2, y la Hawkers European Talent Cup, y cinco carreras en total, será el primer certamen de motos que arranque de nuevo tras la pandemia de la COVID-19 que detuvo todas las competiciones.

Un ensayo inmejorable para el esperado comienzo del Mundial de MotoGP, dentro de dos fines de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, y que es el campeonato al que aspiran todos los participantes en el FIM CEV Repsol, un centenar de pilotos de los cuales una decena son valencianos, la mayoría en la categoría de jóvenes talentos.

Con un calendario reprogramado de cuatro citas dobles, las dos primeras portuguesas, en Estoril este fin de semana y el Algarve dentro de siete días, y el resto en Jerez, Motorland y el Ricardo Tormo, y entre estrictas medidas de seguridad y sanitarias, los equipos y pilotos realizarán este sábado y domingo los entrenamientos libres, con las calificatorias el lunes, y será el martes cuando tengan lugar las carreras, en este caso una del Mundial de Moto3, dos del Europeo de Moto2 y otras dos de la ETC.

Y con muchas caras nuevas. Xavier Artigas, tercero el pasado año en Moto3 y que subió al podio de Cheste como wildcard en el Mundial, parte como favorito en un 'mundialito' en el que correrán además el piloto de Benidorm José Julián 'Josito' García (Sic58) y el de Sant Vicent del Raspeig Daniel Holgado (Openbank Aspar Team), elegido también para la Red Bull Rookies Cup. En Moto3 hay inscritos 34 pilotos, trece de ellos españoles.

Sin Edgar Pons y Héctor Garzó arrancará un Europeo de Moto2 con 24 pilotos y solo cuatro españoles, pero solo uno valenciano, el británico afincado en Benissa Kyle Smith (Kovara RSR).

Será en la Hawkers European Talent Cup, con 40 pilotos inscritos y 17 de ellos españoles, donde habrá gran presencia de pilotos de la C. Valenciana. Aunque muchos de ellos son debutantes, otros como Iván Ortolá (Openbank Aspar Team) figuran en las quinielas de favoritos en este campeonato exprés. No en vano, el de Puçol fue segundo el pasado año.

Junto a él competirán tres pilotos del equipo Cuna de Campeones como Adrián Cruces, de La Pobla de Vallbona, Juan Rodríguez, de Castellón, y Alberto Ferrández, de Cox, campeón de PreMoto4 en 2019. También el piloto de Ayora Ángel Piqueras (Talent Team Estrella Galicia 0,0), el nacido en Palma pero afincado en Torrent Marcos Ruda (Laglisse Academy), y Óscar Almonacid, de Turís (H43Team-Blumaq).

La presencia de pilotos de la Cuna de Campeones se amplía a las otras categorías. En Moto3 David Salvador afronta su segunda temporada en el mundial junior junto a la Cuna con un objetivo claro, ganar el campeonato, y para ello correrá con una KTM con opciones, acompañado en el garaje por el alemán Dirk Geiger, piloto alemán del Prüstel GP en el campeonato del mundo, y que se une a los de Julián Miralles en el Mundial Junior.

Daijiro Sako y Hugo Millán, subcampeón de España de PreMoto3 en 2019, se estrenarán en la ETC en Estoril junto al trío valenciano. «Nuestros objetivos son intentar revalidar el título de la European Talent Cup y luchar por el campeonato de la categoría de Moto3», apunta Julián Miralles.



Las carreras, el próximo martes 7 de julio

En Catar arrancó el Mundial de Moto3 y el de Moto2 antes de que el deporte se parara en todo el mundo por la pandemia. Ahora, el FIM CEV reactiva de nuevo el motociclismo, aunque de forma extraordinaria el fin de semana no será como los habituales.

Tras dos días de entrenamientos libres, la sesión de clasificaciones se realizará el lunes 6 de julio y las carreras se celebrarán el martes 7 de julio. La European Talent Cup tendrá dos carreras (11 y 14 horas, una hora más en España), Moto3 una carrera (13 h.) y Moto2 dos (12 y 15 hrs.), todas televisadas por DAZN.

Sin descanso, pilotos y equipos se trasladarán al Autódromo del Algarve, al sur de Portugal, donde la acción empezará el viernes con dos días de libres, y las carreras serán el lunes, con dos de Moto2, una de Moto3, otra de la HETC, y otra de la Cuna de Campeones.



El Aspar Team, más ambicioso que nunca

El Openbank Aspar Team Junior arranca esta semana en Estoril (Portugal) la temporada del FIM CEV Repsol con cinco pilotos en dos categorías y un único objetivo: luchar por el título en ambas. El equipo dirigido por el campeón del mundo de 125 cc Nico Terol estrena esta temporada nuevo diseño y expande su colaboración con el banco online del Grupo Santander desde la Copa del Mundo de MotoE a las categorías de formación de pilotos.

En la European Talent Cup, el equipo llega a esta temporada 2020 con el vigente subcampeón de la competición, Iván Ortolá, y el quinto clasificado de 2019, David Alonso.

En el Mundial Junior de Moto3, el equipo renueva su alineación y contará con Dani Holgado, sexto clasificado en la competición en 2019; el joven piloto checo Ondrej Vostatek e Izan Guevara, vigente campeón de la European Talent Cup. Todos ellos han completado dos jornadas de pruebas privadas en el trazado de Estoril, donde este sábado comienza la temporada oficial. A continuación lo que han comentado los pilotos del Openbank Team Aspar:



Daniel Holgado:

"Hemos podido preparar la primera carrera del año con un par de días de tests en Estoril que han sido muy positivos. Nos hemos centrado en buscar la puesta a punto adecuada para la carrera y he podido sentirme muy cómodo tanto con la moto como con el equipo. Hemos hecho un buen trabajo en estos días de pruebas, hemos mejorado mucho en las frenadas y me siento preparado para el inicio de la temporada. Quiero agradecer el apoyo de los patrocinadores en este nuevo reto que empezamos y al equipo por su gran trabajo".



Ondrej Vostatek:

"He disfrutado el test en Estoril, han sido dos días intensos de pruebas en los que he podido rodar en buenos tiempos y hemos afinado junto al equipo la puesta a punto de la moto. Ya tengo ganas de poder competir después de este parón y de dar el 100% durante el fin de semana para disfrutar de una buena carrera".



Izan Guevara

"Hemos completado un par de días de pruebas en Estoril y han sido muy positivos. Desde el primer momento que me subí a la moto el mes pasado en Valencia me he sentido muy cómodo, y aquí en Estoril hemos seguido buscando buenas sensaciones con la moto. Me siento preparado, con ganas de empezar la temporada, y quiero agradecer al equipo por toda la ayuda que nos están dando y los consejos que nos dan, en especial a Nico Terol".



Iván Ortolá

"Después de más de un año sin poder rodar en el circuito de Estoril, creo que han sido dos días de pruebas positivos. Me he visto muy seguro de mí mismo y cómodo con la moto. Hemos dado un gran paso adelante, sobre todo en las curvas rápidas, que era lo que más me costaba el año pasado. He rodado rápido y con buen ritmo desde el primer momento".



David Alonso

"Teníamos muchas ganas de que esto empezara ya. Hemos aprovechado los dos días de tests para volver a adaptarnos a la moto y coger el ritmo poco a poco. Me he encontrado bien con la moto después de tanto tiempo, como he crecido un poco ahora la puedo mover mejor. Creo que estamos preparados para la temporada porque hemos mejorado algunos de nuestros puntos débiles y hemos podido rodar en tiempos similares. Ahora ya nos toca pensar en la carrera".