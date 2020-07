Josito y Holgado rozan el podio de Moto3 en Estoril

Xavier Artigas ha empezado el año con una ajustada victoria en el Mundial Junior de Moto3 FIM CEV Repsol en Estoril, tras imponerse por tan sólo tres décimas a Pedro Acosta y a Adrián Fernández en un final muy ajustado y disputado entre los tres integrantes del podio.

A tres milésimas del podio ha acabado el valenciano Julián José 'Josito' García, seguido del también valenciano Daniel Holgado, y de David Salvador, del equipo de Cuna de Campeones, que partía desde la pole. Seis españoles en las seis primeras posiciones.

En la primera carrera de la categoría de Moto2, el italiano Yari Montella se ha impuesto con una gran actuación por delante de Niki Tuuli y Lukas Tulovic. El piloto del Speed Up ha demostrado ser uno de los pilotos a tener en cuenta este año, logrando la victoria después de arrancar desde la séptima posición de la parrilla de salida.



Susto de Kyle Smith

Kyle Smith, que partía muy atrás, no ha podido acabar la carrera tras una caída en la tercera vuelta, que le impidió correr por la tarde. En su caída, tuvo la mala suerte de que la estribera del otro piloto se le clavara y le produjera una herida sangrante en el cuádriceps, de la que tuvo que ser intervenido en un hospital, aunque no necesitó ser ingresado según pudo saber SUPER.

Por la tarde, el papel de Montella ha sido el mismo: dominio de principio a fin del italiano, seguido de Niki Tuuli y Alessando Zaccone. En esta segunda prueba, el grupo encabezado por estos tres pilotos se ha distanciado mucho de la lucha por el cuarto puesto, que ha brindado una bonita disputa entre Alejandro Medina, Xavier Cardelús y Taiga Hada.



Gran papel de los valencianos en la Talent Cup

Victoria de David Alonso en la primera carrera de la European Talent Cup y doblete del Aspar Team. El colombiano del Openbank Aspar Team ha marcado un buen ritmo desde el principio y no ha dejado que sus perseguidores tuviesen opción alguna. Este primer podio lo han cerrado los valencianos Iván Ortolá, compañero de equipo de Alonso, y Alberto Ferrández, de Cuna de Campeones. Pleno de los equipos valencianos en el podio. De los pilotos, solo Óscar Almonacil ha logrado finalizar la primera carrera, decimosexto.

En la segunda carrera de la European Talent Cup, Alonso ha vuelto a demostrar su talento logrando su segunda victoria del día. El valenciano Ángel Piqueras, del Talent Team Estrella Galicia 0,0, y Zonta Van Den Goobergh han cerrado el podio de la European Talent Cup en Estoril. El holandés Van Den Gornergh ha cruzado la línea de meta en cuarta posición, pero una penalización por "track limit" al piloto valenciano del equipo Cuna de Campeones Alberto Ferrández ha provocado que el piloto de los Países Bajos subiera al tercer cajón.

Marcos Ruda, sexto, Iván Ortolá, noveno, Juan Rodríguez, décimo, y Adrián Cruces, undécimo completaron la representación valenciana en esta segunda carrera.

Una vez concluida la primera prueba del calendario 2020, el FIM CEV Repsol seguirá en tierras lusas con la disputa el próximo lunes 13 de julio de la segunda cita de la temporada en el Circuito de Algarve.



David Alonso

"Estoy contento y emocionado por esta doble victoria. En la primera manga no me esperaba marcar distancias con los demás desde el principio, y cuando he visto la diferencia en la pizarra me he mentalizado en marcar un buen ritmo, vuelta a vuelta, y seguir aumentando las distancias hasta la victoria. Luego, en la segunda, me ha costado un poco más, mis rivales eran más rápidos. En la parte final de la carrera he podido bajar un poco los tiempos y aumentar mi ritmo para llegar a meta en solitario. Además, hemos tenido antes de empezar la carrera un pequeño problema en la moto, pero el equipo ha trabajado duro para solucionarlo y al final les he podido ofrecer esta victoria".



Iván Ortolá

"Hemos completado una buena primera carrera, en la que me ha faltado hacer un poco mejor la salida, porque me han adelantado varios rivales en la primera curva. No me he rendido y he podido remontar hasta la segunda posición, pero el líder ya se había ido. Aun así, me he mantenido en el grupo y en la última vuelta, ya rodando en solitario después de un incidente, he podido terminar segundo. Después, la segunda manga estaba yendo muy bien hasta que me ha llegado la penalización por adelantarme en la salida. Apenas había ganado distancia, pero en la primera curva he conseguido situarme segundo y he luchado en cabeza durante varios giros. Sin embargo, cuando he cumplido con la penalización, he bajado a la novena plaza. Esto me sirve para aprender, pero la semana que viene llegamos a Portimao con más fuerza y más ganas".



Daniel Holgado

"Ha sido un gran fin de semana, desde los días de tests previos a la carrera estuvimos marcando un buen ritmo. El cronometrado fue complicado, porque no pudimos aprovechar bien el neumático nuevo, aunque al final pudimos salvarlo entrando en la tercera fila de parrilla. La carrera ha sido bonita, muy luchada como suele ser siempre en Moto3, y espero que en Portimao podamos llegar al podio porque hemos trabajado muy bien durante todo el fin de semana: mi equipo ha hecho un gran trabajo y quiero darles las gracias, al igual que a mis patrocinadores y mi familia".



David Salvador

"En general por el fin de semana estoy feliz porque hemos sido muy rápidos y muy competitivos. Tanto el equipo como yo hemos trabajado muy bien desde el primer día, hemos sido los más rápidos en la pista y lo hemos demostrado. En carrera pensábamos que iba a hacer aire a favor en la recta y nos iba a permitir esa quinta, sexta, que teníamos puesta en el cambio. Al final nos ha quedado la moto larga y en la recta se aprovechaban de nosotros y nos adelantaban muchos. En la última vuelta en carrera he entrado 4º pero Holgado y García me han adelantado en la recta de meta justo por el rebufo ya que nuestra moto no nos permitía nada más. Ahora toca analizar qué podemos mejorar de cara a Portimao."