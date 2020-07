Los hermanos Márquez subastarán los cascos del GP España

Los pilotos de MotoGP Marc y Álex Márquez subastarán tras el Gran Premio de España, programado para el 19 de julio, los cascos únicos y solidarios que lucirán durante el fin de semana para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus.





Una temporada diferente, un primer GP en julio, una situación inusual... y un casco especial! ??

A different season, first GP in July, an unusual situation... and a special helmet!

