Ensayo general en Jerez para el estreno de MotoGP

El Gran Premo Red Bull de España abrirá este fin de semana, por fin, tras cuatro meses de espera, el Mundial de MotoGP, aunque para Moto2 y Moto3 será la segunda cita de la temporada tras el GP de Catar celebrado justo días antes de que el mundo del deporte se paralizase a causa de la pandemia del coronavirus. El viernes17 e celebrará la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de España en el trazado del circuito Ángel Nieto, pero antes, este miércoles 15 de julio los motores ya rugirán en Jerez. Arranca el Mundial más atípico de la historia. Prueba de ello es que el miércoles, tan sólo dos días antes de que arranque el Mundial, se celebrará un gran ensayo general:el Test de Jerez previo al Gran Premio. Dorna, empresa organizadora, ha programado esta sesión de entrenamientos previos para que los pilotos y las escuderías se reencuentren con las sensaciones y hagan los últimos retoques mecánicos a sus monturas de cara al fin de semana cuando se celebra la primera de las dos pruebas consecutivas que albergará Jerez: el Gran Premio de España y el Gran Premio de Andalucía el próximo fin de semana.

Cada categoría dispondrá de dos tandas de entrenamienos para sumar un total de 90 minutos. La jornada de ha despertado gran expectación porque para muchos de los pilotos será la primera vez que se suben a su moto oficial desde febrero. Foco de todas las miradas será Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigente campeón en título de MotoGP y rival a batir. Márquez llega pletórico y con ganas de repetir la victoria que lobraba en Jerez en 2019 y que suponía su octavo podio consecutivo en el trazado andaluz desde 2012. Márquez llega escoltado por su hermano y compañero de equipo en Honda esta temproada: Álex Márquez, ansioso ya por debutar en la categoría reina tras una larga espera. Un debut que llega para el pequeño de los Márquez apenas dos días después de conocer que en 2021 Honda le relegará al equipo satélite y será Pol Esparagaró el que ocupe su lugar en el box junto a su hermano Marc.

Los Márquez expresaban ayer su alegría por subirse de nuevo a la moto. "Queremos ofrecer un gran espectáculo y tratar de entretener y emocionar a todos los aficionados ya que Jerez es un circuito que conozco bien y el test del miércoles será importante, porque aunque hemos podido hacer motocross y mantenernos en forma, no hay nada como una MotoGP", reconoció el seis veces campeón del mundo de la categoría. Álex está ya ansioso por debutar en la cilindrada reina: Alex destacó que "ha sido una espera muy larga y todos", dijo, "hemos tenido momentos difíciles, si bien lo primero y más importante es agradecer a todos aquellos que han trabajado incansablemente para ayudarnos a regresar a nuestras vidas con normalidad y estoy muy contento de volver a ver al equipo y de debutar en MotoGP".

Otro de los puntos de interés en el Test del miércoles será comprobar el estado de Andrea Dovizioso (Ducati), uno de los máximos rivales de Marc Márquez en la lucha por el título y que hace poco más de una semanas pasaba por el quirófano a causa de una fractura de clavícula que se producía practicando motocross. "Después de la operación en la clavícula he trabajado muy duro para llegar lo más preparado posible a la cita de Jerez y me siento bastante bien, tengo sensaciones positivas, pero hasta que no suba a la Desmosedici no sabré exactamente en qué punto me encuentro", reconoce el piloto de Forlí.

También en el box de Yamaha hay gran expectación por ver si Maverick Viñales continúa con su gran proyección y puede ser un hombre a tener en cuenta en la lucha por el título. "¡Estoy tan feliz de que la espera haya terminado! Después de las positivas pruebas de invierno y de una buena pretemporada, estaba tranquilo y tenía un buen ritmo tanto en Malasia como en Catar, así que creo que llegaré aquí en buena forma", explicó Viñales. Junto a él estará el incombustible Valentino Rossi que apura su última temporada como piloto oficial antes de bajar un escalón y recalar en el equipo satélite Petronás,como todo indica. También inicia hoy una ilusionante temproada el valenciano Iker Lecuona que afronta su primer Mundial de MotGP en la máxima categoría. "Comenzamos con las primeras sesiones de prueba en Jerez. Los pasos que dimos en Sepang y Losail durante la pretemporada fueron positivos, pero eso fue hace bastante tiempo",afirma el italiano.

En Moto2 y Moto3 la segunda cita de la temporada llega cuatro meses después de la primera ya que, al contrario de la cilindrada reina, en estas dos, sí se pudo celebrar el Gran Premio de Catar. El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español del Aspar Team Albert Arenas (KTM), vencedores en sus respectivas categorías en el único gran premio disputado durante la temporada 2020, el de Catar en Losail, llegan cuatro meses después como flamantes líderes a la primera cita "post" pandemia.



Horarios de los entrenamientos del miércoles

Los pilotos disponen este miércoles 15 de una jornada de "test oficiales" extraordinaria el miércoles para poder recuperar el "pulso de la competición y cuyos horarios locales serán: 08.30-09.00 (MotoE) 09.10-09.50 (Moto3) 10.00-11.30 (MotoGP) 11.40.-12.20 (Moto2)12.30-13.00 (MotoE) 13.10-13.50 (Moto3) 14.00-15.30 (MotoGP) 15.40-16.20 (Moto2) 16.30-17.00 (MotoE).