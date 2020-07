Marc Márquez aparca el motocross para volver a MotoGP

Los hermanos Márquez volverán a subirse a sus RC213V para disputar, en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, el Gran Premio de España, que dará comienzo a esta temporada tan atípica.

Pero antes, el miércoles se celebrarán en el trazado andaluz unos entrenamientos previos al fin de semana, en el que los pilotos podrán volver a recuperar las sensaciones previas a la primera cita del año con la que arrancará la temporada 2020.

El actual campeón del Mundo de MotoGP, Marc Márquez, obtuvo la victoria la temporada pasada en el trazado andaluz, sumando de esta forma ocho podios consecutivos en este circuito -desde 2012-.

Al otro lado del box estará Álex Márquez, listo para debutar en la categoría reina después de que, debido a la situación actual, su primera carrera de MotoGP haya llegado más tarde de lo esperado y ya sabiendo que no continuará el próximo año en el equipo oficial Honda tras el fichaje de Pol Espargaró.

"Primero de todo me gustaría agradecer a todos aquellos que han ayudado y trabajado tan duro durante estos meses tan distintos a lo normal. Ahora es nuestro turno y toca volver al trabajo, ofrecer un gran espectáculo y tratar de entretener y emocionar a todos los fans. Jerez es un circuito que conozco bien y el test del miércoles será importante, porque aunque hemos podido hacer motocross y mantenernos en forma, no hay nada como una MotoGP. Es importante que nos adaptemos a la nueva forma de trabajar para que no tengamos más problemas. Estoy ansioso y emocionado de volver a ver al equipo y disfrutar de la Honda".

Su hermano Álex, por su parte, añadió que "ha sido una espera muy larga y todos hemos tenido momentos difíciles. Lo primero y más importante es agradecer a todos aquellos que han trabajado incansablemente para ayudarnos a regresar a nuestras vidas con normalidad. Estoy muy contento de volver a ver al equipo y de debutar en MotoGP. Será un fin de semana distinto, pero creo que una vez empecemos a trabajar nos acostumbraremos rápido y podremos ir progresando poco a poco. La clave de este fin de semana es intentar estar tranquilo y hacer las cosas bien desde el principio. Pero sí, por supuesto que estoy emocionado y un poco nervioso, he soñado con estar en MotoGP desde que era pequeño".