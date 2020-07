Valentino Rossi: "Seguiré en 2021"

El fichaje de Valentino Rossi por Petronas Yamaha podría anunciarse en breve, en el marco del Gran Premio de España que arranca este viernes en el circuito Angel Nieto de Jerez









"La noticia de que ya firmé el contrato es falsa" dijo Rossi el miércoles, al término de la primera sesión de entrenamientos oficiales de MotoGp en Jerez tras el largo parón de cuatro meses por el coronavirus. "Pienso que no podemos darle oficialidad todavía, pero muy probablemente correré el año que viene con Petronas. Ya estamos hablando un poco de los detalles, pero al 99% , la próxima temporada estaré allí, aunque todavía no lo he firmado. Será un contrato de uno más uno. El año próximo seguro y en verano veré si sigo.Quiero continuar en 2021, hablo con Yamaha, especialmente con Razlan Razali, Wilco Zeelenberg y Johan Stigefelt en Petronas y tengo un muy buen presentimiento".