Horarios de MotoGP: Gran Premio de España en el circuito de Jerez

El Mundial de motociclismo arranca de nuevo este fin de semana, tras cuatro meses de parón por la pandemia del coronavirus, con un Gran Premio de España que tendrá lugar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el que las Yamaha intentarán acabar con el reinado de Marc Márquez (Repsol Honda).

Una temporada atípica, más corta y con citas dobles como esta del GP de España, primero, y GP de Andalucía, después en dos semanas seguidas y en el mismo trazado. Sin poder correr en Catar, Jerez servirá para abrir boca, en una carrera que se prevé igualada y tensa, con mucho por comprobar y por poner en pista.

Arrojó algo de luz el test previo de este miércoles en la pista de Jerez. Un día en el que el más rápido fue el español Maverick Viñales (Yamaha), con un mejor tiempo (1:37.793) que superó a Fabio Quartararo (Yamaha) y a Marc Márquez (Repsol Honda), que se quedaron a menos de dos décimas.

Mucha igualdad, rota por un Viñales que logró su mejor crono en la segunda sesión, marcada por las altas temperaturas en el trazado andaluz. En cambio, el vigente campeón hizo su mejor crono por la mañana. Fuera del 'podio', las Suzuki de Álex Rins y Joan Mir ocuparon la cuarta y quinta posición, confirmando que tienen un gran ritmo.

Marc Márquez ya sabe que las Yamaha, y las Suzuki, podrían dar guerra en el inicio de la temporada. Eso sí, Fabio Quartararo y su Petronas Yamaha no podrán salir a pista en los primeros 20 minutos de la primera sesión de libres, como castigo a entrenar en privado en Paul Ricard con una Yamaha YZF-R1 con elementos de competición prohibidos.

En lo que puede ser un año de transición, confirmados ya varios fichajes para el Mundial 2021, esta primera carrera puede ser una continuidad de este test, a la espera de que algunos pilotos le cojan el ritmo a sus nuevas motos y se quiten de encima, del todo, los nervios surgidos del parón por la pandemia.

Muchos focos estarán puestos en Álex Márquez, que acompañará en este Mundial reducido a su hermano Marc en el Repsol Honda, pero que se moverá al LCR Honda, en 2021 y 2022, para dejar su lugar a Pol Espargaró, ahora en KTM.

Cal Crutchlow dejará el LCR Honda pero la 'bomba' la dejó ir este jueves Valentino Rossi, que anunció que se moverá al Petronas Yamaha, pues Fabio Quartararo ocupará su lugar en el equipo oficial de fábrica de Yamaha, y que seguirá así en activo en 2021.

Horarios del GP de España en el circuito de Jerez

VIERNES

09:00 / 09:40 Moto3 / FP1

09:55 / 10:40 MotoGP / FP1

10:55 11:35 Moto2 / FP1

11:50 / 12:20 MotoE / FP1

13:15 / 13:55 Moto3 / FP2

14:10 / 14:55 MotoGP / FP2

15:10 / 15:50 Moto2 / FP2

16:05 / 16:35 MotoE / FP2

SÁBADO

09:00 / 09:40 Moto3 / FP3

09:55 / 10:40 MotoGP / FP3

10:55 / 11:35 Moto2 / FP3

11:50 / 12:20 MotoE / FP3

12:35 / 12:50 Moto3 / Q1

13:00 / 13:15 Moto3 / Q2

13:30 / 14:00 MotoGP / FP4

14:10 / 14:25 MotoGP / Q1

14:35 / 14:50 MotoGP / Q2

15:10 / 15:25 Moto2 / Q1

15:35 / 15:50 Moto2 / Q2

16:05 / 16:45 MotoE / E-Pole

DOMINGO

08:20 / 08:40 Moto3 / WARM UP

08:50 / 09:10 Moto2 / WARM UP

09:20 / 09:40 MotoGP / WARM UP

10:05 MotoE / CARRERA (7 v.)

11:00 Moto3 / CARRERA (22 v.)

12:20 Moto2 / CARRERA (23 v.)

14:00 MotoGP / CARRERA (25 v.)