Marc Márquez impone su ritmo en los primeros libres

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) mandó por milésimas de segundo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, por delante de su compatriota Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).



Inicialmente resultó chocante ver al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) vestido de calle mientras sus rivales estaban ya sentados en su taller con el mono de cuero puesto y es que la apelación que presentó a su sanción de veinte minutos sin correr en los primeros libres fue rechazada por el panel de comisarios y no le quedó más remedio que cumplir con la misma.





El MEJOR TIEMPO de los LIBRES 1 es para @marcmarquez93 ?? ¡El campeón está de vuelta!



Aquí su vuelta rápida, con @alexmarquez73 por detrás #VuelveMotoGP ?? pic.twitter.com/gYE9GmI1wN — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2020

El 'Diablo' ya está en pista ? Superado el tiempo de sanción, tiempo de rodar por el trazado de Jerez @FabioQ20 #VuelveMotoGP ?? pic.twitter.com/kh0pv5fi7J — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2020

Marini se aúpa al primer puesto

Rodrigo líder de récord en Moto3

También era de destacar la presencia del italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), que sufrió una fuerte caída en los entrenamientos del miércoles, con traumatismo craneoencefálico incluido, lo que le produjo una serie de preocupantes mareos pero que, al final,para poder estar hoy en pista, aunque no en sus mejores condiciones.Petrucci se cayó al pisar una mancha de aceite dejada por la Aprilia RS-GP del español Aleix Espargaró , que también pisó y le provocó la caída al debutante Álex Márquez (Repsol Honda RC 213 V).Los minutos iniciales de la sesión de MotoGP fueron frenéticos, con constantes cambios en la cabeza de la clasificación, en la que estuvieron el campeón del mundo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuyo mejor tiempo era de 1:38.055, pero también el australiano(Ducati Desmosedici GP20), que rodó en 1:37.942, o el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), por detrás de él a milésimas de segundo con 1:37.988.Transcurridos los primeros veinte minutos de la sesiónpara hacer su primera serie de vueltas, en la que ascendió hasta la décima plaza.Ya en los minutos finales y en la última salida a pista de todos los pilotos, Marc Márquez dejó claras sus intenciones alsecundado a milésimas de segundo por Maverick Viñales, 1:37.374.Hasta la tercera plaza ascendió el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) con Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) cuarto y dos fábricas más entre los diez primeros, las Suzuki de Joan Mir , quinto y Alex Rins, séptimo, y las KTM dey el surafricanoen la octava, novena y décima posición, respectivamente, y todos ellos en medio segundo de distancia.Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no pudo pasar de la decimoquinta posición inicial, justo por delante de Álex Márquez y con Fabio Quartararo, tras ellos, en tanto que Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP20) fue decimonoveno.El italiano) trabajó durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Moto2 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera hasta conseguir el mejor tiempo de la categoría, momento en el que dio por concluidas sus pruebas cuando aún quedaban unos minutos de tiempo efectivo para seguir evolucionando la puesta a punto de las motos.El líder del mundial, el japonés(Kalex) empezó la sesión tal y como acabó la única carrera que los pilotos de Moto2 han disputado hasta la fecha, el Gran Premio de Catar en el circuito de Losail, al rodar en 1:41.736, secundado por el británico(Estrella Galicia 0'0 Kalex) y los españolesA poco de comenzar la sesión se produjo la segunda caída de la jornada, del italiano(Mv Agusta), desesperado por el error cometido, que destrozó la parte delantera de la moto por completo, pero se saldó sin daños físicos relevantes para él.Tanto a Nagashima como a Lowes les superó pasado el ecuador de la sesión el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien realizó sus propias labores de equipo junto a su compañero Luca Marini para colocarse primero y cuarto, respectivamente, y poco después primero y segundo.La sesión ya estaba en su tramo final cuando los candidatos al mejor tiempo en la misma ya se perfilaban y fue en esos instantes cuando(Speed Up), que tiene la vuelta rápida de la categoría con 1:41.182 desde el pasado año, que rodó en 1:41.458, que poco después rebajó Marini a 1:41.410 mientras el suizo Thomas Luthi (Kalex) se iba por los suelos sin consecuencias para su integridad física.Con ese registro de 1:41.410 Marini dio por concluido su entrenamiento aunque había casi tres minutos más de entrenamiento en los que ninguno de sus rivales fue capaz de bajar su tiempo pero los veintiún primeros clasificados acabaron en menos de un segundo de distancia, lo que da una idea de los estrechos márgenes que se manejan en la categoría intermedia del campeonato.El argentino(Honda) se colocó líder de los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de España de Moto3 en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera y lo hizo a ritmo de nuevo récord de la categoría al rodar en 1:45.663.El propio Rodrigo detentaba el récord absoluto de la pista desde el pasado año con un registro de 1:45.745.con un registro de 1:46.950, y, con un 1:47.151, fueron los primeros líderes, seguidos inicialmente por el japonés Kaito Toba (Honda), al que luego superó el británico John McPhee (Honda), que había sido el más rápido en la sesión libre que se disputó el pasado miércoles.Mientras, desde su taller tuvo que ver los primeros veinte minutos de entrenamiento el español(Estrella Galicia 0'0 Honda) para cumplir con la sanción impuesta por el panel de comisarios tras rodar con un prototipo de moto en las instalaciones de Motorland Aragón. En su primera serie de vueltas rápidas, Sergio logró situarse decimosexto con un tiempo de 1:47.730 para concluir la sesión duodécimo.La primera caída del fin de semana la protagonizó el japonés(KTM) en la curva siete, una de las curvas rápidas del trazado andaluz, aunque sin consecuencias para su integridad física pero sí con daños en la moto que le impidieron continuar la tanda.Con el paso de las vueltas McPhee fue arañando décimas a su mejor registro y con ello logró relegar al líder del mundial, Albert Arenas, a la tercera plaza, aunque todavía con casi un cuarto de hora por delante de entrenamiento.En el tramo finalpara hacer su última serie rápida, en la que marcó 1:46.093 que le dejaba muy cerca del récord de la pista y cumpliendo a la perfección con la labor de equipo al "enseñar" la rueda trasera de la moto a su compañero de equipo, el japonés Kaito Toba, que de esa manera ascendió hasta la segunda plaza mientras Albert Arenas, el líder del mundial, bajó desde la segunda a la décima posición.Pero los últimos minutos de la sesión todos los pilotos de aplicaron "a tope" y fue cuando el argentino de origen español Gabriel Rodrigo marcó un tiempo de 1:45.663 que ya era nuevo récord del circuito y que nadie pudo batir.