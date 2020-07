Jorge Martín logra su primera pole en Moto2

El español Jorge Martín (Kalex) ha logrado su primer "pole position" en la categoría de Moto2 al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de España de la categoría que se disputa mañana en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.



Martín logró un mejor tiempo de 1:41.384 que le sirvió para lograr la primera posición por delante de Jorge Navarro (Speed Up) y de Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).





En la primera clasificación los más rápidos para poder conseguir el pase a la segunda clasificación fueron el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), el español Xavier Vierge (Kalex), el malasio Hafizh Syahrin (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).Di Giannantonio, que salió en la segundade la primera clasificación no estuvo demasiado acertado y a las primeras de cambio se fue por los suelos, con el agravante de que su moto comenzó a arder y eso condicionó mucho su rendimiento en la sesión, que acabó decimoctavo.En cabeza, el español Jorge Martín (Kalex) fue el primero en marcar un registro rápido con 1:41.384, a apenas dos décimas de segundo del nuevo récord que por la mañana estableció el alemán Marcel Schrotter (Kalex).Tras Martín,(Estrella Galicia 0'0 Kalex) y(Kalex) y con los españoles Jorge Navarro (Speed Up) y(Kalex) pegados a su rebufo, aunque luego les superó a ambos otro italiano Luca Marini (Kalex), pero sin haberse atravesado todavía el ecuador de la sesión.Pasado el mismo, Jorge Martín se mantuvo líder hasta que en la segunda salida a pista de todos los pilotos tanto Marcel Schrotter como Jorge Navarro forzaron el ritmo para intentar superar al piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid).Navarro supo exprimir el potencial de su Speed Up para auparse hasta la segunda plaza, por delante de, con tiempo para dar una vuelta más e intentar la "pole position", aunque no pudo por muy poco margen.Muy buena clasificación también para el debutante de la categoría,quien colocó la Speed Up del equipo de Jorge Martínez "Aspar" en la sexta plaza, justo tras los pilotos italianos, con(Kalex) en la novena posición, Edgar Pons (Kalex), decimotercero, por delante de Héctor Garzó (Kalex) y con Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que no pasó de la primera clasificación, vigésimo cuarto.