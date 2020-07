Marc Márquez se rompe el húmero en una fuerte caída en el circuito de Jerez

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) tiene un "gran golpe" en la parte superior del brazo, en el húmero, fruto de la dura caída sufrida en el Gran Premio de España a falta de cuatro vueltas para el final de la carrera.



"Marc recibió un gran golpe en la parte superior del brazo, ahora lo están revisando y haciendo una radiografía. Ha tomado algunos analgésicos para el dolor", desveló el 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig.





Decidió lanzarse a por todas. Sin límites. Parecía que estaba en un videojuego. No le valía nada que no fuera el podio. Podría haberse marcado una remontada de leyenda, pero le salió cruz



Hay que aplaudirle. No queda otra @marcmarquez93 pic.twitter.com/foGUddfn0o