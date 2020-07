"Marc Márquez podría reapartecer en Brno"

El Mundial de MotoGP arracab a en Jerez el domingo con una caída de Marc Márquez que podría cambiar totalmente el guión de la temproada más atípica de la historia. Un fallo mecánico estrellaba contra el asfalto del circuito Ángel Nieto al pñiloto de Cervera que habia protagonizado una espectacular remontaday a punto esgtaba de rebassar a Fabio Quartararo, quien finalmente se llevaba el triunfo. Márquez sufre una fractura completa del húmero del brazo derecho.Este martes 21 en Barcelona pasará por el quirófano. Empieza la lucha contra el reloj. De momento, su ausencia es segura este fn de semanana en el Gran Premio de Andalucía que también se disputará en el Circuito de Jerez. Las previsiones más optimistas apuntan a que podría volver a competir en el Gran Premio de la República Checa, que se disputará en Brno del 7 al 9 de agosto.

Así lo confirmó el doctor Xavier Mir en declaraciones a 'Catalunya Ràdio'. «Podría volver entonces, pero si se comprueba que está dañado el nervio (radial), la recuperación tardaría tres o cuatro semanas más», dijo. «En principio le operaremos el martes porque con esta fractura tenemos una duda, que espero que no sea compleja, que este traumatismo haya impactado sobre un nervio que tiene el lateral del húmero y está muy cerca», comentó.

Mir afirmó que hay que esperar unas horas para ver si el nervio está o no afectado. "Yo creo que no será así, pero bueno, todavía no tenemos una seguridad al cien por cien", argumentó.