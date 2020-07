Así ha sido la caída de Albert Arenas

Albert Arenas, líder del Mundial de Moto3, abandonó el GP de Andalucía, disputado en el circuito de Jerez, tras una dura caída. El 'team manager' del Solunion Aspar Team Moto3, Jorge Martínez Aspar, ha asegurado que su piloto Albert Arenas no tiene "nada roto" aunque su caída en la carrera del Gran Premio de Andalucía se ha saldado con un esguince de tobillo y magulladuras. "Le dolía la pierna por un golpe fuerte, fue a la clínica y allí he estado con él y los doctores. Tiene un esguince en el tobillo izquierdo, bastante fuerte, magulladuras y tal pero afortunadamente no tiene nada roto", comentó en DAZN.









La durísima caída de @AlbertArenas75 a cámara lenta. Afortunadamente hemos visto al piloto entrando al centro médico por su propio pie ?#AndaluciaGP ?? #MotoGP ? pic.twitter.com/ZsVtFGNcyu — DAZN España (@DAZN_ES) July 26, 2020

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se impuso en el Gran Premio de Andalucía de Moto3 que se ha disputado el domingo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera por delante del británico John McPhee (Honda) y el italiano Celestino Vietti (KTM).pero, según Aspar,. "Ha acelerado algo más, la gente iba más rápido. Se le ha ido de delante, luego de atrás, y no ha podido salvarla. Una caída rápida a 180 y tenemos que estar contentos de que esté bien y no tenga nada, que es la prioridad", aseguró.. "Habíamos hablado mucho de que lo importante era terminar en puntos, si podía ganar maravilloso. Pero así son las carreras, lo importante es que Albert se recupere bien y llegue a Brno", sentenció.