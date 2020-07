El pasado valenciano de Quartararo, la sensación del Mundial

El francés Fabio Quartararo se ha convertido en la sensación del Mundial de MotoGP. Con su doble triunfo consecutivo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto donde se imponía hace dos semanas en el GP de España en la prueba inaugural y donde el pasado domingo repetía triunfo en el GP de Andalucía, Quartararo domina el Mundial. El francés de Yamaha atesora ya 50 puntos mientras que el campeón Marc Márquez, que se rompía el húmero en la primera prueba, tiene aún su casillero a 0. Quartararo es uno de esos jóvenes prodigio del motor que parecen haber nacido para montar en moto, pero todo talento, necesita de alguien que le tienda la mano en el momento oportuno, alguien que apueste por él. Y uno de los que lo hicieron, que reconocieron en Quartararo un futuro campeón cuando apenas tenía 13 años es el valenciano Juan Bautista Borja.

Tras competir en la década de los 90 en 125 cc, 250 y 500cc, y tras pasar varias temporadas en el Mundial de Superbikes, el piloto de Altea, en 2013 dirigía el equipo Wild World Racing que competía en el CEV, el Campeonato de España de Velocidad, trampolín de muchos de los pilotos que luego han triunfado en el Mundial. Borja no lo dudó, en cuanto vio a Fabio, lo fichó para su equipo: «La verdad es que vimos enseguida el potencial que tenía. Está demostrando este año que tiene todo lo necesario para llegar a ser campeón del mundo de MotoGP».

El piloto de Altea vio a Quartararo por vez primera en Barcelona: «en esos momentos corría en Premoto3.Me convencieron de que fuera a verlo correr porque prometía. Fui a verlo rodar y efectivamente tenía razón».

Así, Quartararo, entró a formar parte del equipo de Juan Bautista Borja y no sólo eso sino que en su primera temporada en FIM CEV Repsol se convirtió en el campeón más joven de la historia de la competición con apenas 14 años. «Desde el principio vimos que era un chico que marcaba la diferencia. No ganamos más carreras porque no teníamos la mejor moto pero cuando logramos tener una buena moto, ganó las últimas tres carreas con mucha autoridad proclamándose campeón», recuerda Juan Bautista Borja, que se muestra orgulloso de haber formado parte del desarrollo como piloto del actual líder de MotoGP: «es un orgullo y me gustaría que gane el Mundial, si puede ser este año, mejor, aunque tiene aún mucho tiempo por delante, ni siguiera está en el equipo oficial de Yamaha, sino en el satélite». Borja recueda que Quartararo en esa época era un «niño muy bueno, muy normal, humilde... pero cuando subía a la moto se transformaba en un ganador. Siempre quería ganar, cuando no le salían las cosas se enfadaba». Quartararo sólo estuvo una temporada en el equipo de Borja: «enseguida lo fichó Alzamora para su equipo y dio el salto al Mundial»

Borja recuerda que calidad del piloto francés asombraba también a los grandes expertos del Mundial: «cuando corríamos con Honda, miraban nuestra telemetría y alucinaban porque decían que ni los pilotos del Mundial tenían una telemetría como la de Fabio». Para Borja, Quartararo tiene muchas virtudes como piloto: «se cae muy poco, traza muy bien las curvas u sobre todo, da mucho gas. El año pasado den su debut en MotoGP ya lo demostró y ahora está evidenciando que es un número 1». Borja sigue muy de cerca la evolución de su ex-pupilo:»uno de los telemétricos que tiene en el equipo estaba también con nosotros y hablamos mucho, también con su padre que siempre ha estado a su lado. También fue piloto y le apoyo al máximo».

Sobre Iker Lecuona, tercer valenciano que alcanza la máxima categoría (antes lo hicieron Héctor Barberá y el propio Borja), el piloto alicantino destaca: «Debutar en MotoGP es muy complicado, hay que tener en cuenta que casi todos han sido campeones del mundo o han estado a la altura de los mejores. A Iker le recomiendo calma pero que vaya con ambición, que dé gas».