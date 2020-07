MotoGP descarta correr en Argentina, Tailandia y Malasia

Este año no habrán, tampoco, grandes premios de motociclismo en Argentina, Tailandia y Malasia, pero sí un último GP europeo tras el doblete de Cheste (Valencia), a mediados de noviembre. La compañía Dorna Sports, organizadora del Mundial y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) han decidido anunciar antes de que finalizase el mes de julio, tal y como se habían comprometido, si existía o no la posibilidad de aumentar hasta 16 grandes premios el Mundial-2020 exprés, que arrancó con el doblete de Jerez y que seguirá, la próxima semana, con el Gran Premio de la República Checa, en Brno.

Finalmente, tras los anuncios de este viernes, el campeonato constará de 14 carreras de MotoGP, pues, aunque se acaba de comunicar que no se correrá en Argentina, Tailandia y Malasia, Dorna Sports y la FIM han hecho público que el campeonato no acabará, como era tradicional desde hace un montón de años, en Cheste (Valencia), sino en otro circuito europeo, que se anunciará en las próximas semanas, con un GP más, el 14º (el 15º, contando Qatar, donde no corrió MotoGP), el 22 de noviembre y que llevará el nombre de Gran Premio de Europa. Además, Dorna y FIM anuncian la renovación, hasta el año 2026, del GP de Tailandia, en Buriram.



El dolor de la organización

Tanto el presidente de la FIM, Jorge Viegas, como Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, han querido agredecer a los miembros del Mundial la paciencia mostrada a lo largo de estos meses frente a las dificultades que han tenido que afrontar para reemprender la actividad en los circuitos, cierto, con muchas limitaciones, pero volviendo a competir.

"Me gustaría agradecer a Dorna, a todos los equipos, las federaciones nacionales y los organizadores locales por permitirnos volver a la pista", señala Viegas en el comunicado de los organizadores del campeonato. "La ubicación del 15º Gran Premio se anunciará pronto, y volveremos, ¡más fuertes que nunca!.

"Con gran tristeza", comenta Ezpeleta, "hemos tenido que anunciar la cancelación de los Grandes Premios de Argentina, Tailandia y Malasia esta temporada, y los echaremos mucho de menos en el calendario 2020. Por el contrario, estamos encantados de agregar otro Gran Premio de Europa al calendario 2020, y revelamos nuestro nuevo acuerdo que hará que MotoGP compita en Tailandia (Buriram) hasta al menos 2026. Estamos ansiosos por regresar a Tailandia, Argentina y Malasia el próximo año y, como siempre, me gustaría agradecer a los fanáticos por su paciencia y comprensión. ".



Así queda el Mundial-2020

El Mundial-2020, que arrancó en Qatar con las carreras de Moto3 y Moto2 y siguió, meses después, con el doblete de Jerez, seguirá la próxima semana en la República Checa, Brno (9 de agosto) y lo completarán las siguientes citas: dos carreras en Austria (16 y 23 de agosto), dos en Misano (Italia, 13 y 20 de septiembre), una en Barcelona (27 de septiembre), otra en Le Mans (Francia, 11 de octubre), dos en Motorland (Aragón, 18 y 25 de octubre), dos en Cheste (Valencia, 8 y 15 de noviembre) y, como clausura, un gran premio europeo más, el 22 de noviembre.

Dorna Sports creía que podría alargar el campeonato más allá de Europa, en Argentina, Tailandia y Malasia, pero, finalmente, se ha decantado por ampliar el calendario con una carrera más en el Viejo Continente, a mediados de noviembre, que, tras visitar la República Checa, Austria, Francia e Italia y recordando las suspensiones de Inglaterra, Holanda y Alemania, podría tratarse de Portugal (Portimao), aunque el circuito no se conocerá hasta mediados de agosto.



Problemas con el calendario

Los organizadores del campeonato de motociclismo, compuesto por las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP, han tenido, como el resto de deportes de élite, multitud de problemas para poder diseñar un calendario para desplegar su competición. A las múltiples suspensiones habidas a lo largo de los últimos meses, se ha unido la dificultad de convocar a más de 2.000 personas en el 'paddock' de un gran premio y, por tanto, el temor a que la pandemia impidiese, al final, la organización del campeonato.

Finalmente, los organizadores del certamen consiguieron un calendario de 13 carreras, todas ellas bajo un estricto y riguroso protocolo frente al coronavirus, con un montón de dobletes, el primero en el trazado de Jerez, y el próximo en Spielberg (Austria), una vez celebrado, la próxima semana, el Gran Premio de la República Checa, en Brno. Esas 13 carreras hubiesen podido aumentar hasta 16 en caso de que se hubieran dado las condiciones ideales para poder añadir, en pleno noviembre y diciembre, las carreras de Termas de Río Hondo (Argentina), Chang (Tailandia) y Sepang (Malasia), pero, finalmente, serán 14, con la prueba extra tras Valencia.



Menos tiempo para Márquez

Ni que decir tiene que el actual lider del Mundial, el equipo 'satélite' de Yamaha, la escudería Petronas, con sede y propiedad de malayos, hubiese visto con buenos ojos que su piloto, Fabio Quartararo, hubiera tenido la posibilidad de coronarse o pasear ya el título en una última carrera multitudinaria en Sepang, pero las condiciones no han sido propicias, pese a que aún faltan cinco meses para aquellas fechas.

Es evidente que el rechazo a las tres carreras más allá de Europa que parecían podían salvarse de las muchas suspensiones que han habido (EEUU, Australia, Japón, Holanda, Alemania, Inglaterra...) facilita la posibilidad de que el 'rookie' del pasado año de la categoría reina, el 'Diablo', ganador del doblete de Jérez ante la ausencia de Marc Márquez (Honda), pueda hacerse con el título, ya que, en estos momentos, a falta de 300 puntos (12 carreras), supera por 50 al flamante dominador de la última década, que deberá de remontar contando con menos carreras.