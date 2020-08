Marc Márquez muestra su 'puesta a punto' para Brno

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) mostró este pasado domingo el trabajo que está haciendo en su hombro derecho de cara a poder estar listo para el Gran Premio de la República Checa que se celebra esta semana.



El catalán tuvo que pasar por el quirófano el 21 de julio por la fractura en el húmero derecho que se produjo en su caída en el Gran Premio de España y se presentó en Jerez de la Frontera dos días después para intentar correr, lo que finalmente descartó tras probarse el sábado en los entrenamientos.



Sin embargo, el de Cervera no está desaprovechando los días de parón hasta la cita de Brno y en un vídeo en la red social 'TikTok' dejó claro que está trabajando mucho sobre la zona dañada. "Vamos dando pasitos para intentar llegar lo mejor posible al Gran Premio de la República Checa", escribió Márquez acompañando a un vídeo donde se le ve trabajando levantando pesas y haciendo remo con su brazo derecho.





Vamos dando pasitos para intentar llegar lo mejor posible a #CzechGP! ????

We are working to try to arrive in the best possible conditions for the #CzechGP!#MM93 #Sunday #rehabilitacion #arm pic.twitter.com/ygonAyT4xL