Vídeo: Gran susto de Carlos Tatay en Brno

El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) se impuso los entrenamientos libres del viernes en Moto3, por delante del japonés Kaito Toba (KTM) y el español Raúl Fernández (KTM) en una sesión marcada por las numerosas caídas en el bacheado circuito de Brno, sede este fin de semana del Gran Premio de la República Checa.



Pero otro gran protagonista fue el valenciano Carlos Tatay (KTM), rookie con el Reale Avintia, con el que ha firmado para dos temporadas, que se cayó al inicio de los segundos libres, cuando apenas había completado su primera vuelta tras salir de boxes.



En una curva rápida de izquierdas, entró a gran velocidad en la grava, y quedó inmóvil tras el fuerte golpe durante unos segundos. Finalmente se levantó, aunque tras pasar por la clínica del circuito fue trasladado a un hospital para nuevas pruebas por precaución debido al fuerte traumatismo y a que perdió por unos instantes la memoria.



Por este motivo se decidió su traslado al hospital para descartar otro tipo de lesiones. Los resultados fueron satisfactorios según el equipo y el piloto de Alaquàs volverá a subirse este sábado a la moto.



«Día de cara y cruz. Era un día para aprender el circuito y en el FP1 hemos cumplido el objetivo, he conseguido dar muchas vueltas solo y tenía un ritmo bastante bueno. Después en el FP2 creo que he pecado de exceso de ganas y tras la caída me he sentido un poco mareado, no recordaba exactamente todo, pero ahora el susto ya ha pasado, me siento perfectamente para volver a dar gas y disfrutar encima de la moto», comentó Carlos Tatay en declaraciones facilitadas por el equipo». «Muchas gracias a todo el equipo por el trabajo que ha hecho y hacen siempre y por seguir apoyándome», añadió.





?? Caída dura de @carlostatay99, aunque ha podido salir por su propio pie y logró minimizar el highside #CzechGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/hfrtjBG6Mw — DAZN España (@DAZN_ES) August 7, 2020

(Honda) se vio perjudicado por dos caídas aunque acabó segundo por la tarde y quinto en el conjunto del día, mientras que(Honda) fue quinto por la tarde y decimotercero al finalizar la jornada.