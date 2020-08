Brad Binder gana el GP de la República Checa.

El surafricano Brad Binder le dio al fabricante austríaco KTM su primera victoria en condiciones de seco al vencer con autoridad el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno y como debutante en su tercera carrera en la categoría.



Binder, primer surafricano en la historia del motociclismo que gana en la categoría reina, venció con autoridad mientras que el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sucumbió a los problemas técnicos que sufrió durante la carrera con el rendimiento de los neumáticos y se tuvo que conformar con una más que discreta séptima posición y con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), decimocuarto, muy lejos de las posiciones de cabeza.





?? August 9th 2020 ?? Automotodrom Brno Remember the day @BradBinder_41 and KTM shocked the world! ?? #Bradical | #CzechGP ???? pic.twitter.com/CbSZbWx75N

An early end to the race for @JoanMirOfficial and @LecuonaIker! ??#CzechGP ???? pic.twitter.com/e3GAxYUOez