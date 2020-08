"Cheste se puso a disposición de Dorna para salvar el Mundial"

El Circuit Ricardo Tormo no cerrará este año el Mundial de MotoGP, algo que venía produciéndose desde 2002 de forma ininterrumpida. La confirmación este lunes del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, en el Autodromo Internacional del Algarve, del 19 al 22 de noviembre, hace que las dos carreras de Cheste en los dos fines de semana queden como la antepenúltima y la penúltima de una atípica temporada marcada por la COVID-19.

Dorna Sports confirmó lo que era un secreto a voces, la entrada de Portugal, ausente desde 2012, que hace aumentar además los grandes premios en la península ibérica, razón que justifica la alternancia que ya rubricó el Circuit Ricardo Tormo, garantizándose tres eventos entre 2022 y 2026, una vez concluya el actual contrato en 2021.

La llegada de Portimao, y su colocación a posteriori de la ya clásica prueba valenciana, no es algo que preocupe a la dirección del trazado valenciano. Su director, Gonzalo Gobert, recordó que en la visita de Carmelo Ezpeleta a la Generalitat en febrero para firmar la renovación ya mostraron su flexibilidad ante cualquier eventualidad como es el caso de la actual pandemia.

«Bueno, desde el principio dijimos que preferíamos ser los últimos, la última carrera, pero también que lo importante era la viabilidad en un año tan complicado, y por supuesto nos pusimos a disposición de Dorna para que justamente no hubiese problemas en tener unas carreras y un campeonato en un año tan difícil», explicó Gonzalo Gobert a SUPER.

Y sobre todo, teniendo en cuenta que es muy probable que las dos carreras se disputen sin público, un perjuicio que no lo es tanto puesto que Dorna Sports, según manifestó Gobert, ha exonerado al Circuit del pago del canon. «Desde un punto de vista legal no resulta tampoco ningún problema porque la adenda que se va a firmar justamente este año no menciona que Valencia tenga que ser la última carrera, al igual que no refleja ningún pago de canon por las dos carreras que vamos a tener, el Gran Premio de Europa del 6 al 8 de noviembre y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana del 13 al 15 de noviembre».

No ser la última prueba del calendario privará al Circuit Ricardo Tormo de la clásica fotografía de los tres campeones del mundo de las tres categorías en la recta principal junto a sus monturas, pero no de la posibilidad de celebrar un título, sea con público o sin público, pues muchas veces los campeonatos se han decidido en las últimas tres citas, y Cheste celebrará dos de ellas antes del nuevo cierre en Portugal.

«En el caso de que podamos tener finalmente público, pues es bastante probable, creemos desde el Circuit, que disfruten de la celebración de algún título, porque todo el mundo lo está viendo, en un año tan complicado en el que los pilotos lo están dando al máximo, están habiendo bastantes altibajos, y lo veo bastante probable».

Por último, Gonzalo Gobert, apuntó que el impacto económico estará muy lejos de lo habitual, pero tampoco será nulo. Habrá que valorarlo en función de lo que mueve el paddock. «El impacto económico de estos dos grandes premios que se van a organizar en el Circuit, sin pago de canon, hay que verlo en las 1200-1500 personas que van a venir y que y van a estar quince días viviendo en los alrededores del Circuit», indicó.