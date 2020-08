La pandemia tumba el 'dream team' de Xavi Forés

Nuevo jarro de agua fría para el deporte con otra suspensión debida a la pandemia del coronavirus. Las prestigiosas 8 Horas de Suzuka, en Japón, que habían sido aplazadas del mes de julio al de octubre, no se disputarán este año finalmente tras el anunciarlo este martes sus organizadores.



Se trata de una prueba de resistencia cuya primera edición data de 1979 y en la que tomaron parte hace un año los valencianos Nico Terol y Xavi Forés, y en la que este año el de Llombai se había asegurado un equipo junto al último campeón de la prueba y quíntuple campeón del mundo de Superbike, el escocés Jonathan Rea, y el británico Axel Lowes, vencedor en las tres anteriores ediciones, ambos pilotos esta temporada del equipo oficial Kawasaki RT en el Mundial de las motos de serie.



Todo un drama como el de la última victoria de Kawasaki en esta prueba japonesa de resistencia a la que acudía muy ilusionado por segunda vez Xavi Forés. «Estoy muy contento de unirme a esta legendaria carrera con dos pilotos muy fuertes como Alex Lowes y Jonathan Rea. Gracias a Kawasaki y a Pulccetti Racing por darme esta oportunidad», comentaba el pasado 31 de marzo a SUPER el piloto de Llombai, que esta temporada se ha subido a la Ninja ZX-10RR tras años en Ducati y un breve paso por Honda.



Este miércoles, el valenciano lamentaba la suspensión de la prueba nipona hasta 2021. «Es triste que las 8 Horas de Suzuka 2020 se cancelan esta temporada. Es una pena no poder compartir esta carrera con Rea y Alex Lowes. Tenía muchas ganas de competir en esta mítica carrera por segunda vez», comentó Forés en sus redes sociales.





??BREAKING NEWS ?? Sad to announce that 8H Suzuka race 2020 is being cancelled this season. Such a big shame not to be able to share this race with @jonathan_rea & @alexlowes22, I was really looking forward to compete in this mythical race for my second time. pic.twitter.com/aa6hR1eyuY — Xavi Forés (@XaviFores) August 12, 2020

?? Suzuka 8 Hours is Cancelled! Gutted we won't be back for Suzuka this year! Was really looking forward to teaming up with @alexlowes22 @XaviFores for KRT, and also seeing all our Japanese fans again. Miss you all! pic.twitter.com/Pm2dx1Co3A — Jonathan Rea (@jonathanrea) August 12, 2020

I was really looking forward to my first Suzuka 8 hours in green. Especially to be pairing up with @jonathanrea and @XaviFores and defending their title! But first thoughts are with those effected during these tough times we'll be back stronger than ever next time ???????????? — Alex Lowes (@alexlowes22) August 12, 2020

. Así,prácticamente invencible en el Mundial de Superbikes, confesaba: «Estamos desolados, no volveremos por Suzuka este año. Tenía muchas ganas de asociarme con Alex Lowes y Xavi Forés y también de volver a ver a nuestros fans japoneses. Los extraño a todos».por su parte: «Tenía muchas ganas de mis primeras 8 Horas de Suzuka en verde. Especialmente por juntarme con Forés y con Rea defendiendo su título. Pero los primeros pensamientos están con aquellos afectados durante estos tiempos difíciles. Volveremos más fuertes que nunca».. Alex Lowes es cuarto a 45 puntos con una victoria en Phillip Island, mientras que