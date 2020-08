"Alguien nos ha salvado la vida en Austria"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) reconoció que este domingo salvó la vida en un "increíble accidente" en el Gran Premio de Austria, donde terminó décimo y pudo sumar unos puntos a pesar de otro mal día, con "problemas" de nuevo en su moto.

"Sí, ha sido increíble el incidente. Cuando lo he visto repetido, realmente nos hemos salvado de una buena. Muy feliz que alguien nos ha salvado la vida hoy", dijo en declaraciones a MotoGP.com, recogidas por Europa Press.

Viñales vio muy de cerca las piezas y las motos de Johann Zarco y Franco Morbidelli, que salieron despedidas sin conductor tras un choque entre ambos. Sin embargo, nadie resultó herido con fortuna.

Sobre la carrera, el de Yamaha se mostró decepcionado. "Con ganas de que empiece ya la segunda carrera de Austria. Hoy tuvimos problemas en la moto otra vez como en Brno. A las tres vueltas pensaba que mi carrera se había terminado", dijo.

"Después he seguido en pista y todo ha mejorado y al menos he podido hacer décimo y coger algunos puntos, que son importantes para el Campeonato. Hay que intentar no hacer más errores, son carreras que podíamos estar delante luchando por el podio y estamos muy atrás", terminó.