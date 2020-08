Doblete del Aspar Team en el inicio de la Rookies Cup

El Aspar Team Junior ha arrancado la temporada de la Red Bull Rookies Cup, una de las mayores competiciones de formación de pilotos (que ganó el pasado año el valenciano Carlos Tatay), con un doble podio de Daniel Holgado en Austria.

El joven piloto alicantino ha terminado tercero en las dos carreras inaugurales de la Rookies Cup, disputadas este fin de semana en el Red Bull Ring.

Tras él, David Alonso fue cuarto en las dos mangas disputadas este fin de semana. Holgado y Alonso lucharon en la segunda carrera por esa última posición de podio, que finalmente fue para el alicantino por tan solo 59 milésimas.

El Aspar Team Junior contaba en la primera cita de Austria con cuatro representantes en la Red Bull Rookies Cup. Además de Holgado y Alonso, los valencianos Iván Ortolá y Álex Escrig competían por primera vez esta temporada.

Los cuatro se clasificaron entre los seis primeros en el entrenamiento cronometrado. Ortolá y Escrig no pudieron terminar la primera carrera, pero en la segunda cruzaron la meta entre los siete primeros.

Con estos resultados, Daniel Holgado se sitúa en la tercera posición de la general, con 32 puntos, seguido por David Alonso en la cuarta posición, con 26. Iván Ortolá es undécimo y Álex Escrig, decimonoveno. El murciano Pedro Acosta es el líder con 50 puntos tras ganar las dos carreras, seguido de David Muñoz, con 40 puntos.

Los pilotos del Aspar Team Junior tendrán esta semana una segunda oportunidad en el Red Bull Ring, donde competirán de nuevo en la tercera y la cuarta carreras del campeonato.

#96 Daniel Holgado: "Estoy muy contento por esta carrera. Ha sido complicada, era un grupo grande con pilotos rápidos y ha sido muy rápida. Hemos empezado la temporada con buenos resultados, siempre hemos estado delante. Quiero dar las gracias a mi equipo por la ayuda durante este fin de semana y a mis patrocinadores y mi familia. La próxima semana intentaremos rematar".

#80 David Alonso: "En mi primera carrera salía desde la tercera posición y pude aprender mucho y estudiar a mis rivales. Me esperaba estar en el grupo, pero no estar tan fuerte. En la segunda manga pude salir mejor y estar más tiempo delante. Corregí errores de la primera carrera y tenía al alcance de la mano el podio. No pasa nada, porque cada vez vamos aprendiendo más y sabemos que ese día llegará".

#24 Iván Ortolá: "La segunda carrera nos fue mejor, pude terminar después de haberme llegado a situar tercero. Por un toque perdí varias posiciones y se me hizo difícil remontar. Esta semana tenemos dos oportunidades más y seguro que lo haré mejor".

#11 Álex Escrig: "Estoy contento con el crono y la segunda posición, pero en la primera carrera me caí por un error, y en la segunda no pude arrancar bien, me tocó remontar y no pude llegar a la cabeza. Salimos de esta primera cita con un sabor agridulce, creo que podría haber luchado por el podio. Lo volveré a intentar esta semana".