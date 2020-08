Las imágenes del accidente de Austria que han estremecido a Rossi

Valentino Rossi ha compartido las imágenes más impactantes según él del 'milagro' de Austria, porque es realmente increíble que ninguna de las motos descontroladas a más de 250 km/h impactara en el italiano ni en Maverick Viñales, que le precedía, a pesar de que sí que les rozaron. El español incluso deja el manillar y se cubre el casco con los brazos en plena curva.



Un drama que finalmente se pudo evitar y que hará que Dorna llame este jueves a los pilotos implicados, sobre todo Johann Zarco, para recordarles la necesidad de aumentar la seguridad y no poner en riesgo al resto de participantes, un llamamiento que pidió Rossi el mismo domingo y que repitió este miércoles en sus redes sociales.



"Las imágenes desde mi cámara son las que más me asustan porque puedes entender la velocidad a la que la moto de Franco cruzó la pista delante de mí. Pasó tan fuerte que incluso ni la vi", explica Valentino sobre lo que le hizo llegar blanco al garaje tras la bandera roja.





", añade Rossi en una nota junto al vídeo de la cámara., y tras las disculpas del francés, operado este miércoles de una fractura en el escafoides a consecuencia de esa caída.Moviéndose rápidamente a la derecha y frenando ante la cara de Franco, no le dio espacio para frenar, por lo que Morbidelli no pudo hacer nada más que golpearle a toda velocidad", dice 'The Doctor'."Entiendo que en la carrera nos jugamos tanto y todo el mundo da lo mejor de sí para estar delante de nosotros, pero", sentencia.El mismo domingo ya apuntó que había que " dar gracias al santo de las motos ", y algunos incluso han llegado a ver la 'mano' de Marco Simoncelli, fallecido en Malasia hace años, al recordar que los números de Rossi (46) y Viñales (12) suman el 58 que llevó el malogrado 'Sic'.