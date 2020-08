Johann Zarco, sancionado por "conducción irresponsable"

"Es muy fácil criticarme a mí, es muy fácil señalarme, porque yo no soy uno de esos pilotos punteros, que puede defenderse de muchas maneras o que recibe el apoyo de otros". El francés Johann Zarco, bicampeón del mundo de Moto2 y, actualmente, en el equipo Esponsorama Racing de MotoGP, escudería 'satélite' de Ducati, llegó, recién operado del escafoides de la mano derecha, al circuito de Spielberg, sabedor de que iba a ser sancionado por el panel de comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) por su adelantamiento, frenada y caída ante el italobrasileño Franco Morbidelli (Yamaha), cuyas motos estuvieron a punto de provocar la muerte de los dos pilotos oficiales de Yamaha, el italiano Valentino Rossi y el catalán Maverick Viñales, que driblaron milagrosamente el impacto con las motos, que cruzaron la pista, en la curva 3, cuando ellos pasaban a más de 250 kms/h.



Sanción a Zarco

Los comisarios, en efecto, han calificado esta mañana, tras oir ayer las versiones de Zarco y Morbidelli sobre el incidente, que el francés fue protagonista de una "conducción irresponsable" al apurar la frenada a 310 kms/h. y provocar la caída, que acabó disparando como misiles las motos de los dos implicados. Esa calificación significa que Zarco saldrá, si es que puede correr la carrera, desde el 'pir lane' y, por tanto, logre la posición que logre mañana en los entrenamientos, no ocupará sitio alguno en la parrilla y deberán arrancar la primera vuelta último, en la cola del pelotón cuando se incorpore desde los boxes.

El catalán Rubén Xaus, antigua estrella de Superbikes y actual director deportivo del equipo propiedad de Raúl Romero y donde milita Zarco, ha aceptado la sanción, aunque mantiene que su piloto no se siente responsable en esa medida de lo ocurrido. "Johann, que mañana pasará la revisión médica y espera ser considerado válido para correr en los entrenamientos de mañana y, por tanto, está deseoso de participar en este GP para ir limpio a Misano, está animado pese a todo y, sí, se siente algo dolido, como nosotros, por alguno de los comentarios que han dicho algunos compañeros suyos de profesión".



Reciente operación

Zarco, que fue operado el miércoles en la Policlínica de Modena de la fractura que sufrió en el escafoides de la mano derecha (no deja de ser curioso que fuese el único que se lesionase en ese escalofriante accidente), no pudo pasar ayer la revisión médica en el Red Bull Ring al no haber pasado 48 horas desde la operación y anestesia. Esta tarde, sobre las 16.30 horas, será sometido a las pruebas médicas y físicas por los doctores del trazado austriaco y Ángel Charte, máximo responsable médico del Mundial, y, muy probablemente, contará con el OK para poder entrenarse mañana y correr el domingo.