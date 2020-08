Celestino Vietti logra su primera victoria en Moto3 en el GP de Estiria

El italiano Celestino Vietti (KTM) logró su primera victoria en el campeonato del mundo al imponerse en el Gran Premio de Estiria de Moto3 que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg, por delante de su compatriota Tony Arbolino (Honda) y del japonés Ai Ogura (Honda).



El español Albert Arenas (KTM), que finalizó quinto la segunda prueba por tierras austríacas, continúa líder del mundial con 25 puntos de ventaja sobre el japonés Ogura y 39 respecto al británico John McPhee (Honda), que sufrió una caída y no sumó un solo punto.



Gabriel Rodrigo (Honda) acertó en el momento de apagarse el semáforo y fue el primero en negociar la curva en subida de final de recta aunque por el exterior el italiano Tony Arbolino (Honda), camino de la curva dos consiguió superar a su rival para comenzar a tirar con fuerza y situarse tras su rebufo tanto Rodrigo como el español Raúl Fernández (KTM) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda).





El líder del mundial, el españolaunque por delante el cuarteto de cabeza había conseguido hacer un pequeño corte al que supo reaccionar con presteza el japonés Ai Ogura (Honda).que le hizo perder un terreno precioso frente a sus rivales y se vio engullido por el grupo perseguidor, quedándose en cabeza Arbolino, Rodrigo y Suzuki, aunque Ogura tiró del grupo perseguidor y las diferencias no llegaron a consolidarse en ningún momento.En el sexto giro, las diferencias entre los dos grupos fueron ya inexistentes, con un ritmo muy alto que propició batir el récord del circuito en la categoría en varias ocasiones, aunque se podían apreciar algunos "espacios" entre los doce primeros clasificados.Por delante,, pero sin conseguir dejar atrás a Rodrigo, que fue quien asumió en todo momento el rol de "guardaespaldas" del italiano, mientras que Raúl Fernández, que había sido uno de los más rápidos de entrenamientos, parecía atravesar ciertos problemas y se encontraba cerrando el grupo, en el que el líder del mundial Albert Arenas fue escalando poco a poco posiciones.Llegado el ecuador de la carrera, el grupo de cabeza ya estaba decidido con doce unidades, liderado en todo momento por Arbolino y con el español Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) cerrándolo y apercibido poror el "toque" que protagonizó en los entrenamientos libres matinales con el también español(KTM), aunque ninguno de los dos se fue por los suelos, lo que sí sucedió con el españolnda) en la curva tres de esa misma vuelta.A partir de ese momento comenzaron las escaramuzas en la cabeza de carrera, con constantes adelantamientos y cambios en la cabeza de carrera con el japonés, autor del récord del circuito, y los italianos Arbolino y, pero con el resto del grupo muy atento a las evoluciones e intentando preparar su mejor estrategia para la parte final, en la que como es habitual en la categoría se iban a definir las posiciones.Un error del turco(KTM) a final de recta le hizo perder el control de su moto con tan mala suerte que se llevó por delante a su propio compañero de equipo, el japonés Ayumu Sasaki, que era uno de los claros aspirantes a la victoria, pero quedó así definitivamente descartado.Tras el incidente, el grupo de cabeza quedó reducido a nueve pilotos, cuatro de ellos con un poco de ventaja sobre el resto y que eran), mientras que en el otro grupo el que asumió la responsabilidad de cazarlos no era otro que el líder del mundial, Albert Arenas, y Raúl Fernández, noveno, se iba quedando poco a poco rezagado.en la curva diez, justo cuando iba a comenzar la última vuelta, en la que Sergio García recibió una sanción de 'vuelta larga' (long lap), que no le hizo perder ninguna posición y pudo concluir décimo la prueba.En cabeza,, con el que dejaron un poco más atrás al resto del grupo encabezado por Ai Ogura para concluir la carrera en ese mismo orden, con Gabriel Rodrigo cuarto y el líder del mundial, Albert Arenas, tras él.Raúl Fernández se tuvo que conformar con la octava posición, con Sergio García décimo, Jaume Masiá (Honda) en la decimocuarta plaza, Alonso López (Husqvarna), sancionado con una "vuelta larga", vigésimo y Carlos Tatay (KTM), vigésimo primero.