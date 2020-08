GP de Estiria de Moto2: Jorge Martín, descontento con la decisión de penalizarle: "Creo que merecía esta victoria"

El español Jorge Martín (Kalex), que se vio privado de la victoria en el Gran Premio de Estiria de Moto2, que al final fue penalizado y acabó segundo, se mostró muy descontento con la decisión.

"En la última vuelta pensé que no había tocado el verde, porque obviamente no iba a perder la posibilidad de ganar y porque lo toqué la semana pasada y me dijeron que estaba bien, pero además no pensaba que hubiese tocado", explicó.

"Hemos ganado de una manera increíble y aunque al final Bezzecchi tenía un poquito más, la verdad es que yo creo que merecía esta victoria y por esa parte no estoy satisfecho, pero sí lo estoy con el rendimiento y lo volveremos a intentar en Misano", recalcó Martín, segundo en la clasificación del mundial.