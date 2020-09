Rossi y su nuevo casco con una pastilla azul

Valentino Rossi ha vuelto a dar que hablar con el peculiar casco que ha estrenado en Misano, una costumbre que no ha faltado este año tampoco ante los tifosi, pues el Gran Premio de San Marino es el primero en contar con público, y con el que lideró los terceros entrenamientos libres y acabó cuarto en la calificación.



El 'abuelo' de la parrilla de MotoGP, con 41 años, ha hecho un particular homenaje a la pastilla azul, más conocida como viagra, contra la impotencia masculina.





? ¡Corriendo con la pastillita! ?



Mucho cachondeo de @ValeYellow46 con su nuevo casco para Misano y su eterna juventud... #SanMarinoGP ?? #MotoGP ? pic.twitter.com/bXQnvQQyvh — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2020

El propio piloto italiano explicó en rueda de prensa cómo surgió una idea que no ha gustado tanto a su madre, todo hay que decirlo.Digamos que se dice siempre en el 'paddock' 'la doppia' (el doblete) con Jerez o con Misano".Con Aldo (diseñador de cascos), pensamos ¿qué se nos viene a la mente con el doblete, dos seguidos...? Al principio, se me venía lo del cambio de marchas, porque en coches antiguos se hacía doble cambio. Pero, gráficamente, era difícil de explicar. No se percibía. La segunda cosa que me vino en mente es que", completó Rossi como explicación del diseño.A mi madre no tuve el valor de decírselo. Por cómo es ella, muy religiosa, no pienso que sea su casco preferido, pero espero que vaya bien", siguió diciendo entre risasque saldrá hoy cuarto, por detrás de la primera fila que completan Maverick Viñales , Franco Morbidelli y Fabio Quartararo. Cuatro Yamaha entre las cuatro primeras motos en Misano (DAZN, 14:00 horas).